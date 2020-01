Anote Aí

publicado em 14/01/2020

Anote Aí (dia 14-jan)

Festa de arromba

O acontecimento do fim de semana foi a festa de casamento do empresário Roberto Beleza e Daiany. O evento reuniu de A à Z da sociedade local com o que há de melhor e teve até show de qualidade com a dupla Mato Grosso e Matias.O povão cantou junto.

Aliás,

No ponto alto do show, o noivo foi no palco pegou o microfone e não decepcionou. Fazendo dupla com o Mato Grosso, Roberto Beleza cantou os grandes sucessos da dupla. E, acreditem, foi muito aplaudido. Ele é bom no que se propõe a fazer.

A turma da bola

É interessante que pelo majestoso salão de festa da Ilha do Pescador se espalharam rodas de amigos dos noivos. Tinha a turma do futebol, onde estava inclusive o investidor Fransérgio (do grupo de Daniel Alves) e com ele concentrava os dirigentes do C.A. Votuporanguense. Tinha até jogador: o Douglinhas, lateral (hoje no Rio Claro)foi visto por lá.

Outras rodas

Tinha os empresários de um lado e também os políticos. No grupo dos políticos estava o deputado Carlão Pignatari (PSDB) e o ex-prefeito Junior Marão puxando os assuntos do dia. Carlão jura que o Junior Marão é candidato. Juninho só ri quando apontam pra ele.

O vice

Numa festa daquele tamanho e tendo o vereador Rodrigo Belezacomo um dos anfitriões, não deu outra. De cada 10 pessoas ouvidas sobre o assunto, as 10 falavam que a cidade já tem um futuro candidato a vice. Outros até acham a candidatura de prefeito pode passar “arreada” pra ele...

Deu quórum

Já os vereadores marcaram presença em peso. Na festa dava até para fazer uma sessão do Legislativo. No encontro, se misturavam legisladores da situação e oposição.

Meio-campo

Muito assediado pelos políticos estava o empresário Walmir Dornelas, do grupo Gramadão. Walmir estava retornando de uma viagem de férias e, como sempre, cheio de projetos para 2020.E sobre os bastidores da política local ele dá aulas.

Renatão

Outro personagem político em alta na festa de casamento de Roberto Beleza foi o vice-prefeito Renato Martins (DEM). Este mostrava-se muito bem informado sobre os últimos acontecimentos. Deve estar na lista dos futuros “Medalhas 8 de Agosto”.

Entrevista

Falando ontem na Cidade FM, o deputado Carlão Pignatari disse que o PSDB de Votuporanga não tem plano “B”. O ex-prefeito Junior Marão será o candidato a prefeito e ponto final. Será?

Presidente

Já quanto ao seu futuro político, Carlão Pignatari diz que trabalha para ser o sucessor de Cauê Macrisna presidência da AssembleiaLegislativa de São Paulo. A eleição na nova mesa da Alespserá em 2021. De fato, ele tem “cacife”político.

Federal

Por outro lado, Carlão descarta qualquer possibilidade de ser candidato a deputado federal em 2022. O governador João Doria (PSDB) acena que será candidato a presidente na sucessão de Jair Bolsonaro. Especula-se que o Carlão, como aliado de Doria, seria candidato a federal. Ele nega.

Encontro

Falando nele, o deputado Carlão passou na manhã de ontem pelo gabinete do prefeito João Dado. Segundo Carlão, foi tratado assunto de ordem administrativa onde o parlamentar pode ajudar o município em São Paulo. Ainda conforme o deputado, a pauta política ficou para umaoutra ocasião.

Gelada

O ex-prefeito Junior Marão embarca hoje para a Argentina. Vai com a família para o território gelado de Ushuaia. Diz que só vai falar de política na sua volta. Enquanto isso, permanece o suspense sobre a sua eventual candidatura neste ano. Na bolsa de aposta, o “sim” ainda é maioria.

Iluminação

A iluminação da Arena “Plínio Marin” não será tão simples como se apresenta. É que o projeto original contempla apenas de um lado do estádio. Para a perfeita iluminação é necessário levantar as torres também do outro lado das arquibancadas. Para isso, carece de um novo projeto.

De saída: