Anote Ai

publicado em 10/01/2020

Anote Ai (sexta-feira- dia 10 de janeiro)

Mais uma

Depois da votuporanguense Nayara Canato deixar a equipe do deputado Carlão Pignatari para reforçar o time do deputado Luiz Carlos Mota (PL), o parlamentar de Rio Preto está avançando na área de outro deputado. Agora é a vez de Márcia Fonseca, conhecida assessora do deputado estadual Itamar Borges. Ela é a mais nova contratada de Luiz Carlos Motta.

Ponte aérea

A jornalista Márcia Fonseca vai fazer a ponte aérea Rio Preto/Brasília a serviço do gabinete de Luiz Carlos Motta. Márcia estava há muito tempo na equipe de Itamar e respondia pelo escritório do deputado em Rio Preto.

Osvaldo

Para conversar sobre as eleições de 2020, o ex-presidente da Câmara Osvaldo Carvalho, hoje diretor regional do CDHU e possível candidato a prefeito no guarda chuva do deputado Carlão Pignatari, deve se reunir nas próximas horas com os seus aliados. Quem está agendando o encontro é o conhecido Grilo, que como suplente já chegou a ocupar cadeira na Câmara Municipal.

Sem partido

Desde que deixou a cúpula do MDB local, Osvaldo Carvalho permanece sem partido político. Havia uma tendência dele engrossar o DEM de Votuporanga, mas, nos bastidores, as apostas são de que ele deve assinar no PSDB, partido do Carlão.

Rodovias

O governador João Dória (PSDB) comemorou como se fosse uma final de Copa do Mundo o resultado da licitação para a concessão da rodovia projetada como Piracicaba-Panorama (Pipa), considerada a maior concessão de rodovias a ser feita no país.

R$1 bilhão

O Consórcio Infraestrutura Brasil apresentou a oferta vencedora de R$1,1 bilhão para a concessão o que representou um ágio de 7,209% sobre a outorga mínima. Outro grupo apresentou proposta de R$527 milhões.

Comemorando

O governador afirmou que o resultado deve estimular a participação de outros investidores em leilões realizados pelo governo de SP. O vice, Rodrigo Garcia, esteve na Ásia e Europa para apresentar o projeto de concessão de rodovias. Um dos países visitados, no ano passado, foi Cingapura.

