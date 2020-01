Anote Aí

publicado em 09/01/2020

Anote Aí (dia 9-quinta)

Haja coração!

O que não falta é emoção na Câmara Municipal. Na última terça-feira, dia 7, houve a primeira sessão extraordinária do ano. Em pauta, conforme noticiado, projeto que libera R$20 milhões para o pacote de obras da Prefeitura.O projeto foi aprovado por um placar apertado: 7 a 6.

A quem interessa,

Os que votaram favoráveis ao projeto acusam os contrários de rejeitar obras antienchentes que aterrorizam alguns setores da cidade. Já os que votaram contrários, argumentam que vão jogar dinheiro no ralo com a construção de uma nova prefeitura. Na verdade, obras de antienchente, nova prefeitura e outros serviços fazem parte de um mesmo pacote único.

No sufoco

No fim da sessão extraordinária sobrou até pressão em cima do colega Daniel Castro, o nosso repórter do A Cidade que cobre as sessões da Câmara. Os vereadores que votaram favoráveis ao projeto queriam ditar a pauta para ele redigir a matéria. O Daniel, no sufoco, tentou explicar que ele não é assessor parlamentar. “Estou a serviço do jornal e não da Câmara”.

Põe a foto, Daniel

Um dos vereadores chegou até a sugerir como seria a diagramação da primeira página: “bota num quadrado a foto dos que votaram contra o projeto”. E mais, capricha numa legenda picante: “Esses vereadores são contra as obras antienchentes”, insinuou um dos edis.

Revanche

Sem dúvida, os que votaram a favor do projeto queriam dar o troco para o grupo que votou contra o projeto do aumento do IPTU. Como se recorda, na época, o jornal estampou a foto, num quadrado, dos vereadores que votaram a favor do aumento do imposto. Alguns deles se viram “grego” diante do eleitorado.

Eu, hein!

Daniel, que é um profissional calmo e ponderado, não cede pressão. Ele pediu calma a todos e respondeu que “não é o dono do jornal e que segue a linha editorial que lhe compete”. No tumulto, alguém insinuou que ligaria para até para a direção do jornal, fazendo ameaças. Coisa feia. Se fosse na Globo, o Galvão Bueno diria: “pode uma coisa dessas, Arnaldo?”

Copiando

Mas as fotos num quadrado (como forçaram os vereadores em cima do repórter do jornal), apresentando a “cara” de quem votou contra e a favor, rolou nas redes sociais. O autor da façanha foi o vereador HeryKattwinkel que foi contra o tal projeto.

Mãos as obras

Alheio ao “tiroteio” que acontece na Câmara, o prefeito João Dado, com os R$20 milhões aprovado na Câmara e garantidos no caixa da Prefeitura, já vai determinar “ordem de serviço” e atacar as obras que se propõe a realizar. A sua meta é fazer um ano muito produtivo e para isso tem muita pressa.

Prestando contas

Sendo assim, amanhã, sexta-feira, o prefeito João Dado fará uma ampla exposição dos seus três anos de governo. A prestação de contas acontece no anfiteatro do Centro da Cultura, na sala de cinema, mas já está avisando que não é ficção. É baseado em fatos reais.

Bandejão

Pelas redes sociais o governador João Doria divulga que almoçou, neste ano, com os funcionários, no refeitório do Palácios dos Bandeirantes. Ele destaca esta “prova de humildade”, mas nem todos aplaudem. E levou uma alfinetada.

Kassab

Um internauta indagou do governador “se ele almoçava com o cacique do PSD, Gilberto Kassab, licenciado do cargo de chefia da Casa Civil desde o início de 2019 com a justificativa de se defender de investigação da Polícia Federal”.

Adiamento

O governo de João Doria (PSDB) adiou uma licitação estimada em R$850 milhões para a escolha de sete empresas que iriam gerenciar 75 unidades do Poupatempo do Estado. O adiamento foi decidido depois da proposta receber impugnações que apontavam facilidades de ação de cartéis no processo.

Prodesp

A licitação vem sendo conduzida pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp) que nega a possibilidade de ação de cartel. Segundo a empresa, o adiamento da licitação deu-se para evitar questionamentos sobre lisura e idoneidade do processo.

De saída:

O prefeito João Dado está procedendo algumas mudanças nos seus planos de governo para 2020. E a mudança começa desde a explanação de metas. Antes era no período da manhã, agora será à tarde. A exibição era no Centro de Eventos, agora é no Centro Cultural.