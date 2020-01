Anote Aí

publicado em 07/01/2020

Anote Aí (terç- dia 7 de jan)

Santa Casa

Rio Preto não elegeu os seus deputados, mas a Santa Casa de lá não tem do que reclamar quando se trata de emendas parlamentares. Ontem, dia 6, estava prevista a liberação de R$2,2 milhões em emendas e repasse.O anúncio foi feito pelo prefeito Edinho Araújo na última sexta-feira, dia 3.

A origem do dinheiro

Segundo o prefeito, uma verba no valor de R$1 milhão veio do vice-governador Rodrigo Garcia (DEM); outros R$500 mil do deputado federal Capitão Derrite (PP) e mais R$763 mil do Ministério da Saúde, que é um incentivo de teto às Santas Casas, segundo anunciou oprefeito.

Aplicação

Segundo o provedor da Santa Casa de Rio Preto, Nadim Cury, aqueles recursos serão aplicados ao pagamento de despesas de custeio do hospital.

Devendo

Algumas lideranças políticas de Votuporanga, reservadamente, têm cobrado uma participação maior do vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) na vida da cidade, principalmente, na área de saúde, onde tem sido anunciado verbas, com a sua determinação, para Santas Casas da região.

Falando nele,

Rodrigo Garcia está curtindo a sua temporada de férias, depois que João Doria retornou de Miami e reassumiu o governo de São Paulo. Rodrigo era quem estava tocando o governo de SP. Agora, de férias, Rodrigo não anunciou para onde vai. Ele retorna as atividades no dia 17.

Sem risco

Para o senador Álvaro Dias (Podemos), o presidente Jair Bolsonaro não corre risco de sofrer impeachmentem vista do veto presidencial ao fundão eleitoral no valor de R$2 bilhõesprevisto no Orçamento deste ano. “Qualquer alegação sobre essa possibilidade de impeachment é falsa”, escreveu o senador no Facebook.

É contra

Já a deputada estadual Janaina Paschoal (PSL) também opinou contrária ao fundão eleitoral.“A meu ver,sequer diante da lei de Responsabilidade Fiscal, quepode complementara assim chamada lei do “impeachment”, teria sentido o veto constituir crime, dado que implicaria poupar o dinheiro público. Não adianta brigar na internet a esse respeito”, escreveu.

Regulamentação

Está entrando em vigor em Rio Preto uma lei que disciplina a publicidade em veículos de transporte escolar naquela cidade. Está proibido a propaganda de cigarros, bebidas alcoólicas e remédios. Prevê ainda que a publicidade não pode atrapalhar na identificação do veículo. A autoria é do vereador Anderson Branco (PL).

Combustível

Na manhã de ontem, o presidente Jair Bolsonaro disseque, apesar de o preço dos combustíveis estar alto nas bombas, a tendência é de estabilidade. Ele, no entanto, voltou a negar qualquer possibilidade de tabelamento. “Reconheço que o preço está alto na bomba. Pelo que parece, a questão lá dos Estados Unidos e do Iraque, o impacto não foi grande. Foi de 5%, mas passou para 3,5%. Não sei a quanto está hoje em relação ao dia do ataque, mas a tendência é a de estabilizar”, falou.

