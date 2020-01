Anote Aí

publicado em 03/01/2020

Anote Aí (dia 3 de jan)

A sacada

O vereador Daniel David (MDB) terminou o ano provando para quem quiser ouvir que a emenda de R$1 milhão para a Santa Casa é dele e dos seus colegas de partido. Para que não paire dúvidas, ele mostra o vídeo com o deputado federal Baleia Rossi, presidente nacional do partindo, que aponta quem são os verdadeiros donos da reivindicação em favor do hospital.

O grupo

No vídeo Baleia Rossi não deixa dúvida da paternidade daquela expressiva verba e cita nominalmente os nomes de Daniel David, Vilmar da Farmácia, dr. Ali, Marcelo Coienca e o presidente do partido Eliezer Casali.

Que venha 2020

Combativo vereador e sempre pronto para assumir posição, Daniel David aposta em 2020 para novos desafios. Ele deixou a liderança de governo na Câmara Municipal, mas isso não significa nenhum rompimento com o prefeito João Dado. Deixar a liderança foi apenas uma questão de independência na Câmara. Nada mais.

Fortalecimento

A propósito do assunto, o MDB tende a ser um partido de peso em Votuporanga. O pessoal do PV sempre foi muito bem articulado e nos últimos anos conseguiu uma bancada expressiva na Câmara. Agora, junto com o MDB, que tem maior expressão no cenário político, a tendência é de projetos ainda mais arrojados.

Pinato

Mudando de assunto, o deputado Fausto Pinato (PP) declarou que decide em janeiro agora se muda o seu domicílio eleitoral de Fernandópolis para Rio Preto. Ele já acenou que estuda a possibilidade de concorrer à Prefeitura de Rio Pretoneste ano.

Especulação

O deputado Pinato, ainda, recentemente, declarou à imprensa de Rio Preto que neste começo de ano vai conversar com o ex-prefeito Waldomiro Lopes (PSB) sobre a corrida eleitoral de 2020. A imprensa de Rio Preto está especulando o assunto.

Picado pela mosca

Homenageado pela Câmara de Votuporanga e outra na Câmara de Rio Preto, o agente federal Danilo Campetti, que nasceu em Votuporanga e atualmente mora em Rio Preto, trabalha na equipe de segurança do ministro Sérgio Moro, masdizem que tem planos ambiciosos: ele está gostando do poder. Em Rio Preto, nos meios bolsonaristas, o nome dele é apontado com candidato a vereador.

Votação zerada

Os candidatos em situação irregular com o seu registronão vão mais aparecer com a votação zerada na hora da apuração dos votos. É que uma resolução do TSE, para as eleições deste ano, prevê que a divulgação dos resultados da votação passará a considerar os votos obtidos aos candidatos ou legendas, estejam válidos, anulados sub judicie ou anulados em caráter definitivo.

Balanço

O deputado Luiz Carlos Mota (PL), o único parlamentar com domicílio eleitoral em Rio Preto, diz que vai apresentar um balanço de atividades do seu primeiro ano como parlamentar em Brasília. A prestação de contas sai no final deste mês. Mota foi sexto candidato mais votado em Votuporanga com 1.872 votos.

Preservativos

A Prefeitura de Rio Preto abriu licitação para a compra de 510 mil preservativos. Os produtos serão distribuídos gratuitamente para a população pela rede municipal de saúde como forma de proteção a doenças sexualmente transmissíveis. A concorrência por meio de pregão eletrônico está marcada para o dia 15 de janeiro.

De saída:

Luciano Hang, odono das lojas Havan, continua cutucando a oposição pelas redes sociais. A mais recente é que postou que “as chineladas havaianas azulzinhas fez mais para a educação do país do que o educador Paulo Freire”. Hang elogia o ministro da Educação, AbrahanWeintraub, que vem sendo muito criticado na imprensa.

Veja a foto

Estão tentando tirar o peixe do anzol do Daniel. Mas ele mostra no vídeo quem na verdade trouxe R$1 milhão para a Santa Casa