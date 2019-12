Anote Aí

publicado em 10/12/2019

Até que enfim,O fim de semana foi de comentários sobre a passagem do secretário dos Transportes, João Octaviano Machado. De positivo sobre a sua visita ficou a expectativa de que, finalmente, vai acontecer a obra do pontilhão na rodovia Péricles Beline, detonado há muito tempo e que se constitui numa vergonha para o governo de São Paulo.NegativoMas nem todos os prefeitos presentes na recepção ao secretário de Transportes saíram batendo palmas para a sua exposição de obras. Numa roda que se formou na porta de saída da Câmara tinha gente lamentando que a palestra acabou cansativa e muito do que se mostrou no telão não era de interesse dos prefeitos presentes que queriam saber das suas estradas vicinais.Porém,Para aqueles que estavam na roda, após a palestra, ficou a sensação de que o secretário João Octaviano se preocupou mais em “vender o seu peixe”, falando de obras até do litoral ou de rodovias em pontos diferentes do Estado. Seria mais proveitoso se ele concentrasse a sua explanação no noroeste paulista, que é o reduto da plateia que o ouvia.Defesa dos animaisEm Rio Preto, o prefeito Edinho Araújo baixou decreto no sábado, dia 7, para regulamentar lei aprovada na Câmara que proíbe a queima de fogos que provoquem poluição sonora. A medida tem o apoio dos órgãos protetores de animais que sofrem com o estouro de fogos de artifícios, principalmente, nesta época do ano.Como funcionaDê acordo com a lei promulgada em Rio Preto, promotores de eventos que usam fogos de artifícios terão de pedir autorização na secretaria do Meio Ambiente com 30 dias de antecedência com uma série de documentos. A Prefeitura também vai vistoriar o local, checar distâncias mínimas entre hospitais e outros pontos preservados por lei.Aqui,Consta que a restrição ao uso de fogos de artifícios chegou a ser questionada também em Votuporanga, mas não foi debatida na Câmara Municipal. Na verdade, na atual administração os cuidados com os animais de estimação e o meio ambiente foram mais privilegiados. Na Câmara, o vereador Chandelly ganhou a eleição com o discurso de protetor e cumpre bem o seu papel.Em campanhaO governador João Doria (PSDB) esteve em Brasília, no sábado, dia 7, para a convenção nacional do PSDB. Ele subiu ao palco para o seu discurso sob os gritos de “Brasil pra frente com Doria presidente”. Apoiadores também estenderam uma faixa com a mesma frase.Concorrência lealAntes de Doria, quem subiu ao palco foi governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Este foi saudado pelos congressistas aos gritos de “Eduardo 2022”. O gaucho, no entanto, estendeu bandeira branca ao cumprimentar Doria. Os dois apertaram as mãos e trocaram um abraço. “A gente está junto pelo Brasil. Não tem disputa alguma”, disse Eduardo.PréviaDoria sinalizou que o PSDB poderá realizar prévias para escolher seu candidato ao Palácio do Planalto caso haja mais de um nome na disputa. “Nas duas candidaturas que participei, fizemos prévias, sou fruto das prévias”, disse em discurso.Luciano VianaChegou até a nossa redação uma sentença de uma Ação Civil Pública Cível sobre Violação aos Princípios Administrativos, em que um dos citados é Luciano Viana, que na época da então ação era assessor de gabinete do prefeito João Dado.ExoneradoPor conta da situação, na época Luciano preferiu pedir exoneração do cargo. Já na defesa foi expressada “ausência de conduta dolosa, ausência de desvio de finalidade e ausência de abuso de poder, bem como sobre o estrito cumprimento do asses-soramento do prefeito”.DecisãoConforme a sentença, “não restou comprovada a prática de qualquer ato de improbidade administrativa previstos na Lei de Improbidade Administrativa e tampouco algum enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, sendo de rigor a improcedência do pedido”, portanto a Justiça julgou improcedente a ação do MP.TranquiloO ex-assessor Luciano Viana segue tranquilo, como demonstrou estar desde o início da questão, porque tinha certeza de que estava fazendo somente o seu trabalho de maneira correta.45 anosO Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, dom Orani Tampesta, completou no sábado passado, dia 7, os seus 45 anos de ordenação sacerdotal. A sua trajetória rápida e ascendente passou por Votuporanga, uma vez que respondeu pela Diocese de Rio Preto, quando Votuporanga pertencia ao bispado daquela cidade.De saída:A última passagem de dom Irani por Votuporanga foi no ato de posse do bispo dom Moacir, oportunidade que foi entrevistado pela Cidade FM e falou da sua trajetória na vida religiosa. Ele foi ordenado bispo em 1997 quando assumiu a diocese de Rio Preto.