Anote Aí

publicado em 15/11/2019

DiabetesPara marcar o Dia Mundial de Combate a Diabetes, celebrado ontem, 14 de novembro, o Lions “Brisas Suaves” começou o dia se reunindo com os atiradores do TG de Votuporanga. Na oportunidade o chefe de instrução, Sgto. Denis Machado, que também é membro do clube de serviço, levou representantes do clube para conscientizar a tropa acerca da doença.Passos que salvamVande de Fátima Barreta e Inês Pianta foram as entrevistadas ontem na Cidade FM. Elas motivaram os ouvintes a participar da campanha “Caminhada Passos que Salvam” em prol do Hospital do Amor de Barretos. A caminhada acontece no dia 24 próximo, partindo da Concha Acústica.A vida que segueAlgumas pessoas têm questionado nos últimos dias se a saída da Converd do serviço público de coleta de lixo pode influenciar na carreira política do vereador Rodrigo Beleza. A resposta é que não muda nada. Aliás, a quem diga que até favorece, uma vez que a empresa da sua família não estará a serviço da administração pública.Falando nisso,Nesta semana, o Dimas Geraldo da Silva comentou que a Converd vai manter o mesmo escritório instalado em Votuporanga. Acontece que a empresa centraliza em Votuporanga os trabalhos de manutenção de um grande trecho da ferrovia da concessionária Rumo. Os serviços de assistência se estendem inclusive para o Estado do Mato Grosso.Baleia em JalesO presidente nacional do MDB, deputado federal Baleia Rossi, que é de Ribeirão Preto, estará amanhã, dia 16, em Jales. Ele vem prestigiar o seu colega de partido, o deputado estadual Itamar Borges, que promove um encontro regional do partido naquela cidade.PSLA pergunta que não quer calar: como ficam os pretensos candidatos filiados ao PSL depois da saída de Bolsonaro? É possível que muitos deles vão migrar para o novo partido do presidente.Dia do “fico”Coronel Tadeu, deputado federal pelo PSL, anunciou na quarta-feira, dia 13, pelas redes sociais, que ele não vai mudar de partido. Ele, no entanto, afirmou que mantém apoio ao governo Bolsonaro. A expectativa é de que 40 deputados vão migrar para a nova legenda que o presidente pretende criar.Aos professoresO governador de SP, João Doria (PSDB) apresentou na quarta-feira, dia 13, um novo plano de carreira para os professores, com previsão de aumentar o piso salarial dos docentes em até 54% nos próximos quatro anos. Atualmente, os ingressantes na rede estadual de ensino ganham R$ 2.585. Com a proposta o vencimento passaria para R$ 4 mil em 2022.A propostaSegundo a proposta do governador, os professores passarão a integrar o regime de remuneração por subsídio – o que exclui a incorporação de gratificações, bônus ou prêmios. No entanto, o secretário de Educação, Rossieli Soares, disse que a gratificação por função continuará a ser incorporada.R$ 214 milhõesA força tarefa Lava Jato de São Paulo e a Andrade Gutierrez fecharam um acordo de leniência em que a empreiteira se compromete a restituir mais de R$ 214 milhões aos cofres públicos. O acordo foi homologado integralmente pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (Combate à Corrupção do Ministério Público Federal).MetrôO documento refere-se à licitação cometidos pela companhia em obras do Metrô de São Paulo, Prefeitura de São Paulo, CPTM, DERSA, EMTU e CODESP, no período de 2004 a 2014, nos governos do PSDB.