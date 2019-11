Anote Aí

publicado em 05/11/2019

A bombaO deputado federal Geninho Zuliani (DEM), de Olímpia, está deixando administradores do serviço de água e esgoto de “orelha em pé”. É que de acordo com o seu relatório do novo marco regulatório do saneamento básico no país, vem sendo interpretado que o seu parecer obriga privatizações do setor.Calma, pessoalO fato levou o deputado Geninho a dar uma explicação. Em sua página no Facebook ele justifica que o seu relatório sugere que “apenas abre concorrência contra monopólio de estatais”.SustoO relatório de Geninho teria colocado seus colegas da Comissão criada na Câmara para analisar o caso num sufoco. Consta que todos eles tiveram os seus celulares entupidos de mensagens contra a matéria do parlamentar. Consta que só um deles teria recebido mais de mil.Por aqui,Só de pensar em privatizar a Saev dá arrepio nas lideranças da cidade. Este é um patrimônio orgulho da cidade e que nos anos 70 foi cobiçado pela Sabesp que levou de rodão os serviços de água e esgoto de toda a região, incluindo Fernandópolis e Jales. O “não” do prefeito da época (João Nucci) custou perseguição do governador Paulo Maluf com a cidade.BiometriaCom foto postada no Twitter, o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) compareceu a um posto de atendimento da Justiça Eleitoral, instalado no Palácio dos Bandeirantes, para fazer o seu título eleitoral por biometria.AlertaRodrigo Garcia aproveitou para fazer um alerta aos eleitores: “Aqueles que não realizarem o procedimento terão o título cancelado e sofrerão impedimento na vida civil”, postou o vice-governador.DebateViralizou na internet o debate que o deputado Carlão Pignatari (PSDB) travou com o colega Major Mecca (PSL) acerca do reajuste de 5% autorizado pelo governo aos policiais militares. Como líder do governo na Assembleia, Carlão defende o aumento concedido pelo governo João Doria e sustenta que até o fim do mandato os PMs terão os melhores salários comparados a outros estados.Contra-ataqueO deputado Major Mecca não aprova nenhuma das medidas adotadas pelo atual governo de São Paulo com a relação à Polícia Militar. Pelas redes sociais ele divulgou os embates travados com o Carlão em plenário da Assembleia LegislativaComparação“Não adianta dizer que respeita os policiais e que tem muitos amigos na polícia. Quer ser amigo? Então faça pelas polícias o que foi feito pelos agentes fiscais”, escreveu o Major Mecca ao comentar o assunto pelas redes sociais.VicinaisO programa “Novas Vicinais” lançado pelo governador João Doria prevê a recuperação de 1.103 estradas em todo o Estado de São Paulo, totalizando 11,4 mil quilômetros de pavimentação. O próprio governador anunciou pelo Facebook o programa explicando que está cumprindo mais uma promessa de campanha eleitoral.R$ 2,8 biAinda de acordo com a nota, nesta primeira fase do programa “Novas Vicinais” “serão priorizadas vicinais que ligam polos geradores de serviços aos municípios, com investimentos que somados totalizam R$ 2,8 bilhões”, assinalou.CassaçãoA vida do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) não está nada fácil. Agora é o PSOL que deu início a uma coleta de assinaturas nas redes sociais num abaixo-assinado que propõe a sua cassação de mandato na Câmara Federal.ConselhoNesse sentido, a deputada federal Sâmia Bonfim encabeça o movimento que pede a cassação de Eduardo Bolsonaro. “Nesta terça-feira, dia 5, o PSOL e outros partidos vão entrar com uma denúncia contra o parlamentar no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pedindo a cassação do seu mandato”, escreveu a deputada.De saída:O Flamengo, que derrubou o Felipão do Palmeiras, agora derrubou o Carille do Corinthians. Se no Timão o problema fosse o treinador, seria fácil.