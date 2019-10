Anote Aí

publicado em 29/10/2019

LeilãoO grupo da Santa Casa promoveu no último domingo com início por volta das 11h o 6° Leilão de Gado. Pela primeira vez ocorreu também leilão virtual. Isto é, os lotes, as prendas, foram exibidas em um telão.LocalO local escolhido desta vez para realização do leilão foi a sede do Sindicato Rural de Votuporanga. A presença de industriais, colaboradores, doadores e a diretoria do hospital foi marcante. Todos em prol a causa nobre de ajudar a Santa Casa.DiscursosNa abertura dos trabalhos do leilão, apenas dois discursos foram proferidos. O primeiro deles pelo provedor da Santa Casa, Luiz Torrinha, e seguido pelo presidente do Conselho Administrativo Adauto Mariola. Coube ao padre Carlos Rodrigues, da Paróquia São Bento, a oração para marcar o início dos trabalhos.PresençaEntre os presentes destaque para Osvaldo Carvalho, que foi anunciado como a única autoridade política presente no local. Osvaldo como diretor regional do CDHU representava na oportunidade o deputado Carlão Pignatari, que segundo as informações que corriam no local está em viagem para os Estados Unidos.TonyO empresário Tony Haddad sentiu-se homenageado intimamente no encontro. É que ele foi o precursor do leilão virtual. Ele promoveu o primeiro leilão virtual pela paróquia Santa Luzia e este foi o primeiro pela Santa Casa.PrestígioTinha muita gente recordando que Tony deu início a esta nova modalidade que apenas mostra o gado no telão sem a necessidade de construir curral e promover possíveis desgastes físicos para os animais. A iniciativa foi aprovada pelos presentes.InflacionandoDiziam no leilão da Santa Casa que o superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortoloti, chegou no local inflacionando o mercado. Explico: é que logo no primeiro lote, ele deu um lance com valor acima do que vinha ocorrendo, acima do normal. Aí disseram que ele estava inflacionando o leilão de gado. Waldecy nem ligou, arrematou e ainda doou o gado para novo leilão.ResultadoA diretoria financeira da Santa Casa deve divulgar ainda nesta semana o total da renda obtida com o Leilão realizado no domingo passado. No final do evento, comentava-se entre alguns diretores de que o total arrecadado deveria superar R$ 160 mil. O que foi considerado um sucesso total pela comissão organizadora.SustoQuem provocou um alvoroço na roda foi o empresário Carlinhos Marão. Ele disse que por um descuido, a camisa doada e assinada pelo lateral da Seleção Brasileira Daniel Alves havia sido lavada e a assinatura e dedicatória do jogador sumido.Ufa!Todos ficaram de orelha em pé. Foi aí que Carlinhos Marão tranquilizou a todos dizendo que havia rabiscado uma assinatura por cima da original que havia sido apagado. No fim, justificou que tudo não passava de uma brincadeira. O item foi leiloado e o recurso destinado a Santa Casa.CâmaraPor conta do Dia do Servidor Público não houve ontem expediente na Câmara Municipal. Sendo assim a reunião dos vereadores está marcada para ocorrer hoje, a partir das 18h como de costume. Na ocasião serão votados seis projetos de lei, sendo cinco deles de denominação de rua.FlivMais uma edição do Fliv chegou ao fim em Votuporanga. Alguns dizem que o evento perdeu força e já foi mais badalado no passado. Verdade é que foram dias de muitas atividades culturais e movimento pros lados do Parque da Cultura.De saídaIndiscutivelmente Chitãozinho e Xororó fizeram o melhor show de Votuporanga nos últimos anos. O Assary mais uma vez acertou de mão cheia. Marcinho Costa e Assary – essa dupla tem acertado ao trazer os grandes nomes do cenário nacional para o município. Amanhã nesta coluna falaremos mais sobre os bastidores deste baita show em Votuporanga.