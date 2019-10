Anote Ai

publicado em 26/10/2019

Anote Ai

Chitãozinho e Xororó

Uma dupla que tem uma linda história de sucesso que começou pela nossa região, em Américo de Campos, é a atração de hoje, no palco do Centro de Eventos do Assary Clube de Campo. Chitãozinho e Xororó sempre tiveram grande público em Votuporanga.

Carreira

A dupla, uma das mais famosas do Brasil, sempre passou por Votuporanga. No começo da carreira, ainda apadrinhada pelo Bazílio Ralhio, de Américo de Campos, foi feita uma apresentação na Concha Acústica, patrocinada pela Prefeitura na gestão do prefeito João Antonio Nucci. Dizia-se que “o show era para ajudar os meninos”.

Ginásio de Esportes

Foram shows memoráveis de Chitãozinho e Xororó que começou cantando “Galopeira”, onde o Xororó demonstrava todo o seu potencial de voz. Depois gravou “60 Dias Apaixonados”, ainda nos anos 70. Nesta época, o Santa Fé promoveu dois grandes shows com eles no Ginásio de Esportes.

Famosos

Quando explodiram nas paradas de sucesso com a música “Fio de Cabelo”, entre outras, Chitãozinho e Xororó eram atrações obrigatórias na Exposição Agropecuária e Industrial. Em resumo: a dupla sempre teve público garantido na platéia em Votuporanga. Na Expo do grupo Raízes, Chitãozinho e Xororó foram programados para a noite seguinte de Roberto Carlos.

Padrinhos

Sempre que se fala em Chitãozinho e Xororó há de se louvar de alguns dos seus amigos e “padrinhos”. Um deles é o casal Dr. João Anísio Ferreira e Marisa, amigos da dupla desde o tempo de Américo de Campos. Também os locutores Oscarito e Vardão, animadores sertanejos das rádios Clube e Cidade, que batalharam para projetar o artista. E, ainda, o Santa Fé do Forrózão

É hoje,

Por essas e muitas outras, Chitãozinho e Xororó podem se sentir em casa, hoje, a partir das 22:30 horas, no palco do Assary. Lá, certamente, eles vão encantar o público e relembrar as suas passagens de tanto sucesso por Votuporanga.

Não pode,

Mudando de assunto, vereador não tem competência para legislar sobre serviços de transporte coletivo. A decisão é do Tribunal de Justiça (TJ-SP). Assim, foi julgado inconstitucionalidade numa lei aprovada no município de Osvaldo Cruz, que determinava passagem de ônibus de graça para os estudantes universitários da cidade.

Assim,

Se prevalecer a decisão do TJ, outros casos poderão ser anulados. Em Votuporanga, o transporte gratuito na circular beneficia idosos a partir de 60 anos. Rio Preto quer igualdade, uma vez que lá a lei determina como idade mínima para a gratuidade 65 anos.

Na justiça

Um caso curioso no município de Ouroeste. A prefeita da cidade entrou com pedido na justiça para que a Câmara realize uma sessão e vote um projeto de autoria do Executivo que prevê a Prefeitura firmar convênio com a Caixa Federal no valor de R$10 milhões para realizar obras.

Justificativa

A prefeita Lívia Luana Costa Oliveira (PSB) justifica que pediu para a Câmara uma sessão extra para aprovação do projeto de execução de obras, mas foi ignorada. Sem outra alternativa, recorreu à Justiça que determinou que a Câmara vote o projeto.

Menstruação sem tabu

É de autoria da deputada Beth Sahão (PT), que é de Catanduva, a proposta de criar o programa “Menstruação sem Tabu” que prevê a distribuição de absorventes a estudantes da rede pública, presidiárias e mulheres sem-teto.

Apoio

A iniciativa da deputada Beth Sahão, que é petista, teve a adesão de outras colegas parlamentares de partidos diferentes, como Janaina Paschoal (PSL), Leci Brandão (PCdoB) e Edna Macedo (Republicanos). Todas unidas para a aprovação da proposta.

Pedido de Expulsão

A Executiva Nacional do PSL registrou em cartório na última quinta-feira, dia 24, um pedido de expulsão do líder da bancada do partido na Câmara, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Deputados paulistas da ala bivaristas entregaram o pedido ao partido.

Fora deputado

Membros da Executiva do PSL querem ainda a destituição de Eduardo Bolsonaro do cargo de presidente do diretório de São Paulo. Assinam o documento o senador Major Olímpío e os deputados Abou Anni, Coronel Tadeu, Joice Hasselmann e Jr. Bozzela.

Saideira:

O presidente Jair Bolsonaro anunciou na quinta-feira, dia 24, que vai isentar chineses de visto para entrada no Brasil. O objetivo é estimular viagens de turismo e negócios. A medida segue agora com a mesma concessão já oferecida no atual governo para os Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá.