Anote Ai

publicado em 25/10/2019

Anote Ai

Agradecimento

O médico e presidente da Unimed, José Maria Gonçalves Filho, ocupa espaço na nossa edição de hoje para agradecer à Câmara Municipal pela concessão do título de cidadania recebido na sessão da última segunda-feira. Ele enaltece os vereadores e agradece a manifestação recebida dos amigos e colegas médicos.

Gratidão

É gratificante ser reconhecido com título de cidadania pela Câmara Municipal. Ao longo da história muitos notáveis foram homenageados. Alguns políticos vieram buscar o seu diploma em solenidades no recinto do legislativo. Outros receberam em praça pública. O ato comove a todos.

Exclusividade

Antigamente, a entrega solene de título de cidadania era prioridade de apenas um homenageado, geralmente um “figurão” da política ou da sociedade. Com o passar dos anos, até por medida econômica, decidiu-se promover a homenagem em conjunto. Já tivemos até sete ou oito homenageados de uma só vez. Neste caso, a sessão se torna longa e cansativa.

Luto

Mudando de assunto, o jornalismo brasileiro e a comunidade espírita perderam na última quarta-feira, dia 23, um dos respeitados representante, o jornalista Saulo Gomes, de 91 anos. Ele foi vítima de um infarto, em Ribeirão Preto, cidade em que residia há muitos anos.

Jornalista

Saulo Gomes foi um brilhante jornalista da TV brasileira e trabalhou nos anos 70 também na TV Rio Preto (antes de ser Record). Naquela época cobriu muitos eventos da região passando em várias oportunidades por Votuporanga. A nível nacional ele destacou-se como repórter investigativo desvendando casos policiais.

Espírita

A sua última passagem por Votuporanga foi como preletor espírita para proferir palestra a convite de Divaldinho. Na ocasião, Saulo esteve na Rádio Cidade para uma entrevista onde contou dos seus livros e da sua proximidade com Chico Xavier, a quem concedeu o prêmio de “o maior brasileiro de todos os tempos”.

No tapa

O presidente da Câmara de Nova Granada, Rael Mazzo, encontrou uma forma de resolver a queixa de funcionário público: é no tapa. Segundo o funcionário da prefeitura, Vinicius de Assis Lemos, ele foi dar queixa na polícia porque foi agredido pelo presidente a socos e tapas dentro da Prefeitura, na última segunda-feira.O presidente nega a agressão.

Guerra santa

A Câmara de Rio Preto, na sessão desta semana, debateu o posicionamento do Bispo Diocesano D. Tomé Ferreira da Silva. O vereador Celso Peixão reclamou que sua Excelência Reverendíssima, por exemplo, tem restrições a realização de Missas de cura, entre outros assuntos.

Feridas

Um outro vereador católico, Fábio Marcondes, defendeu o Bispo D. Tomé. “É preciso respeitar a hierarquia da Igreja. Não podemos expor a Igreja mais do que já está sendo exposta. As feridas precisam ser curadas “interna corporis”, discursou com certa razão.

Pinato em alta

Ao discursar para um grupo de empresários japoneses, o presidente Jair Bolsonaro, citou de forma positiva o trabalho do deputado federal Fausto Pinato, de Fernandópolis. Disse o presidente, dirigindo-se a plateia “uma pessoa muito importante dado a sua influência na Câmara dos Deputados para aprovarmos nossos projetos é o deputado Fausto Pinato”.

De saída:

Dizem que ao ver a “fábrica de gols” do Flamengo em cima do Grêmio, os palmeirense deram graças à Deus pela desclassificação para o time gaúcho. Eu heim!