Anote Aí

publicado em 09/10/2019

A sessão

Em meio à denúncia de compra de votos na eleição do Conselho Tutelar e à apresentação de “Moção de Repúdio” pelo não reconhecimento de um representante da Câmara numa cerimônia realizada na cidade, a sessão da Câmara, da última segunda-feira, teve também o seu lado emotivo. Uma justa homenagem à Polícia Militar pelos serviços prestados. Recentemente eles prestaram socorro a uma criança que, engasgada, encontrava-se e em estado desesperador.

Prestígio

Os policiais militares homenageados foram prestigiados por colegas de farda e seus familiares. O reconhecimento na Câmara comoveu os assistentes. O agradecimento da PM foi feito direto da tribuna pelo Capitão Navarrete, comandante da Companhia local.

Repúdio

O vereador presidente da Câmara, Mehde Meidão, não vendeu barato o fato da representatividade da Câmara não merecer lugar de destaque na cerimônia inaugural da sede do Sest Senat, na semana passada. Ele colocou na pauta de votação um “Moção de Repúdio” para aquela instituição.

Recordando

Durante o ato de inauguração do Sest Senat, que foi muito concorrido com a presença de expressivas autoridades, o Poder legislativo, designado ao vereador Antonio Carlos Francisco foi ignorado na formação da mesa dos trabalhos, sem ser citado no protocolo e sem direito a discurso, segundo a matéria votada na Câmara.

Voto “sim”

A Moção de Repúdio, apresentada pelo Meidão, foi rejeitada em plenário pelo placar de 9 a 5. Os votos favoráveis ao “repúdio” foram manifestados pelos vereadores Wartão, dr. Ali, Gaspar, Antonio Carlos Francisco e Daniel David.

Objetivo

Todavia, o vereador Meidão deve ter cumprido o seu desejo. Se a meta era chamar a atenção dos organizadores do evento para a representatividade da Câmara, isso ele conseguiu. Doravante, ninguém vai querer ignorar a representação do Legislativo. Alguém dúvida?

Tutelares

A denúncia de “compra de votos” na eleição do Conselho Tutelar, feita na tribuna da Câmara pelos vereadores Chandelly, dr. Ali Hansa e Marcelo Coienca, repercutiu nas redes sociais. A maioria dos comentários lamenta a falta de provas.

Repercussão

Da forma como foi colocado pelos vereadores, a denúncia da “compra de votos” atingiu todos os eleitos e sem direito de defesa. Alguns dos eleitos até estavam presentes no auditório da Câmara, mas com rege o protocolo a plateia não se manifesta. No fundo, a denúncia tirou um pouco o brilho da vitória.

Política partidária

Em Rio Preto, a campanha para a eleição do Conselho Tutelar virou campanha político partidária na internet. Alguns candidatos usaram cores que identificam os seus partidos. Um dos candidatos usou o verde e amarelo do PSL. Já uma outra candidata estampou o seu anúncio nas cores roxo e amarelo do PSOL.

Ironia

O dr. Ali Hansa, no seu pronunciamento, chegou a apontar valores dizendo que tomou conhecimento de um eleitor que ganhou R$ 30 para votar em determinado candidato do Conselho Tutelar em Votuporanga. Pior é que já estão dizendo que isso não é a primeira vez que acontece.

Dr. Hery

O vereador Hery Kattwinkel confirmou a visita feita ao cacique do PTB Campos Machado, na semana da passada. Ele continua batendo o pé que será candidato a prefeito em 2020, mas garante que não vai mudar de partido. Para o Hery, o deputado Campos Machado é o seu novo “santo protetor” em São Paulo.

A festa do MDB

Conforme previsto, o deputado federal Baleia Rossi é o novo presidente nacional do MDB. A convenção foi realizada no domingo, em Brasília. Baleia Rossi é de Ribeirão Preto e quer fazer do MDB o maior partido do Brasil.

Manda Brasa

O MDB (Movimento Democrático Brasileiro) tornou-se conhecido como o partido de oposição no regime militar. Era o chamado “manda brasa”, de Ulysses Guimarães e Orestes Quércia que se defrontava nas urnas com a ARENA (Aliança Renovadora Nacional), reconhecido como partido do governo. Em Votuporanga, os grandes líderes do MDB foram Mário Pozzobon e Iris Barbieri.

De saída:

Deu entrada na Câmara de Rio Preto requerimento de Congratulação para “Lava Jato”. Todos vereadores aplaudiram, mas na hora de votar ficaram sabendo que a honraria não era para a operação que investiga os corruptos e que era conduzida pelo juiz (e hoje ministro) Sérgio Moro. Era para um “lava-jato” da cidade que estava completando cinco anos de existência.

