publicado em 06/10/2019

Anote Aí

Criança feliz

O presidente da Associação Comercial, Waldecy Merlotti, serviu bolo para a população que compareceu na manhã de ontem, na praça Cívica, em frente à Concha Acústica. A festa foi para comemorar antecipadamente o “Dia das Crianças” e bolo para comemorar o aniversário da Associação Comercial.

O bolo

O bolo servido pela Associação Comercial teve sete metros de cumprimentos e foi confeccionado pelo Supermercado Santa Cruz. Quem comeu, repetiu. Uma delícia. O presidente fez questão de servir pessoalmente para muita gente.

Movimentação

Além das crianças e seus pais, a festa da Associação Comercial reuniu comerciantes e lideranças da comunidade. A Banda “Zequinha de Abreu” abrilhantou o acontecimento que teve “Trenzinho da Alegria” circulando de graça para a garotada, além de outros atrativos.

Dedicação

Louva-se a iniciativa da Associação Comercial. A entidade conquista simpatia da população com a realização de eventos desta natureza que agradam os pais e filhos e leva famílias para a praça. Nota 10 para a diretoria da ACV.

CredLider

Quem marcou presença ontem na festa da Associação Comercial foi o presidente da Siccob-CredLider, Osvaldo Pereira Caproni. Aliás, a Cred Lider foi a patrocinadora do evento e o seu diretor-presidente fez questão de prestigiar com a sua presença aquele evento festivo.

DEM

Mudando de assunto, o presidente do diretório local do Democratas, Oscar Guarizzo, ex-superintendente da Saev, admite que a sua sigla partidária pode passar por reformulação em Votuporanga. Para isso, aguarda a janela partidária no mês de março quando os atuais ocupantes de cargos públicos poderão mudar de partido.

Em alta

Guarizzo sabe que o DEM está na vitrine política em vista do seu mais alto representante em SP, Rodrigo Garcia, ocupar o cargo de vice-governador. Já em Votuporanga, o presidente tem deixado a representação nas mãos do vice-prefeito Renato Martins que é a autoridade maior na cidade dentro daquela legenda.

Falando nele,

No circuito político a pergunta que não quer calar é “onde anda o vice?”. Renatão Martins já não tem mais o mesmo pique de quando foi eleito e que era presença obrigatória em todos os eventos públicos. Mesmo nas promoções da Prefeitura a sua ausência tem sido comentada.

Aliás,

Renatão se destacou ao se aproximar do vice-governador Rodrigo Garcia. Nas rodas, os comentários eram de que ele seria uma das opções para a corrida eleitoral do ano que vem. Mas, de repente, desapareceu do cenário. É de se perguntar: seria alguma estratégia?

Bola cheia

Quem passou pela Cidade FM neste fim de semana foi o secretário de Assistência Social, Emerson Pereira. Pensa num político motivado para a eleição do ano que vem. Emerson está de bem com a vida e cheio de projetos pessoais.

Voo solo

Emerson está contente como secretário de uma pasta que tem tudo a ver com o seu perfil político. Ninguém dúvida que ele tem reeleição garantida para a Câmara, uma vez que vem sendo sempre o “mais votado” das últimas eleições. Mas, dependendo do cenário que se apresentar, ele admite que pode alçar um voo mais alto. É esperar para ver.

A Ideal

O comerciante Valter Fernandes, da Ideal Calçados, está celebrando uma data muito especial: os 40 anos da sua loja de calçados. Tudo começou em 1979 com uma loja na rua Tocantins, onde está hoje a Só Colchões, do Silvinho Ferrari. E de lá prá cá, uma história de muito sucesso.

A entrevista

Para agradecer a clientela da Ideal e falar da história da loja, o Eduardo (filho do Valter) passou pelos estúdios da Cidade FM. Na sua entrevista, ele enalteceu a garra e determinação do seu pai, destacando também a dedicação dos seus colaboradores, alguns deles com muitos anos de trabalho.

De saída:

Aviso aos navegantes: não perca o prazo. Desde sexta-feira, dia 4, começou a contagem regressiva de um ano para as eleições de 2020. É hora de definição.

