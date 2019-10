Anote Aí

publicado em 03/10/2019

Boa notícia

A Santa Casa está noticiando pelo seu departamento de comunicação que o empresário Valmir Antonio Dornelas está doando para o hospital nada menos que 100 cestas básicas. Valmir já foi provedor e faz parte da atual diretoria. Ele sabe perfeitamente as necessidades da Santa Casa.

Liderança

Valmir tem se revelado um grande benemérito da cidade. Não há campanha filantrópica em favor de entidades assistenciais que o seu nome não apareça na linha de frente entre os colaboradores. Com isso ele retribui para Votuporanga aquilo que a cidade lhe proporciona nos negócios e na vida profissional. É muito bom pensar assim.

Visita

Os clubes de Lions de Votuporanga recepcionaram em reunião conjunta o governador do Distrito LC-6 Gustavo José Gil de Almeida. Antes do encontro festivo, o governador foi conhecer a Santa Casa e a Fundação Educacional, acompanhado pelos companheiros de clubes. Naquelas instituições ele foi recepcionado pelos seus dirigentes.

Retribuindo

Retribuindo a visita, os dirigentes da Fundação Educacional, Celso Penha, e o provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, o Torrinha, compareceram no Lions, à noite, para o jantar festivo. No seu discurso, o governador enalteceu a estrutura da Unifev e da Santa Casa, agradecendo a acolhida que teve nas duas instituições.

O paletó

O protocolo do Lions recomenda paletó e gravata na visita do governador. O Torrinha, que é rotariano, desconhecia a regra e chegou sem o paletó. Pensou em voltar para casa, mas foi socorrido pelo Brevigliéri. O paletó serviu sob medida para o Torrinha que manteve na lapela o distintivo do Lions sendo chamado de “companheiro” pelos leões visitantes.

Aliás,

A ciranda política da cidade com a especulação de “quem será candidato” correu solta na reunião do Lions, numa roda formada pelo Luiz Torrinha, o Celso Penha e o vereador Rodrigo Beleza. Diziam que naquela roda dos três, dois eram sérios candidato.

Dr. Francisco

Na inauguração da sede do Sest Senat, na manhã de terça-feira (1º) coube ao dr. Antonio Carlos Francisco (SDD) a representação da Câmara Municipal. Embora o protocolo da cerimônia não tenha estabelecido o discurso do representante do Legislativo, o seu nome foi anunciado entre as autoridades presentes.

Outros

Além de Francisco, a Câmara Municipal estava representada no ato pelos vereadores Osmair Ferrari e Silvio Carvalho de Souza. O prefeito Dado, no seu discurso, destacou a representação do Legislativo.

Rodízio

O presidente da Câmara Mehde Meidão estabeleceu neste seu mandato um sistema de que diferentes vereadores possam representar a Casa de Leis em cerimônias promovidas no município. É uma forma democrática que concede ao vereador a oportunidade de se destacar entre as autoridades presentes nos atos públicos.

Entrevista

O professor Lucas Penas, da Faculdade Futura, passou pela Cidade FM ontem. Acontece que ele está à frente de um curso que vai abordar finanças pessoais. O assunto é de grande interesse, principalmente porque orienta onde aplicar o seu dinheiro.

Curso