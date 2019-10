Anote Aí

publicado em 02/10/2019

SEST SENAT

Uma concorrida cerimônia, ontem pela manhã, marcou a inauguração da sede do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte em Votuporanga. Compareceram ao ato dirigentes da instituição e algumas autoridades locais.

Bela sede

Convidados que compareceram ao ato inaugural mostraram-se impressionados com a estrutura montada em Votuporanga pelo SEST SENAT. Salas de aulas aparelhadas e equipamentos tecnológicos avançados demonstram que Votuporanga pode se sentir privilegiada com a instituição.

Visitantes

Por outro lado, a inauguração trouxe para Votuporanga um número expressivo de visitantes. Embora a cidade estivesse bem representada pelo prefeito, vereadores e representantes de entidades de classe, a maioria no auditório era de visitantes.

Pai da criança

Na plateia dois cidadãos que não tiveram numa menção no protocolo sentiam-se honrados com a inauguração da obra. Eram o arquiteto Jorge Augusto Seba e o ex-assessor de projetos especiais da Prefeitura, Tiago Caproni. Ambos integravam a equipe do ex-prefeito Junior Marão. Eles foram os primeiros a ter contato com a SEST SENAT para instalar sede em Votuporanga.

Méritos

O ex-prefeito Junior Marão ficou com os méritos da conquista. O seu nome foi lembrado pelos dirigentes da instituição e também mereceu reconhecimento no discurso do prefeito João Dado.

Kidão

Outro nome evidenciado nos discursos foi o do Kidão Facchini que estava presente no auditório. Kidão foi lembrado pela sua atividade industrial ligada ao setor de transportes com a construção de carrocerias da Facchini.

Visita

Mudando de assunto, o presidente da Câmara Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD) passou ontem pela manhã pela Cidade FM para um cafezinho com o pessoal. Ele estava acompanhado do vereador Daniel David (PV) e do diretor regional da CDHU, Osvaldo Carvalho.

Projetos

Meidão está empolgado na execução de um projeto de lazer a ser construído a partir da represa atrás do Assary. Para viabilizar a obra, o presidente da Câmara acionou o deputado estadual Carlão Pignatari que conseguiu liberação de recursos no Estado, e o vereador garante a contrapartida junto ao prefeito.

Mais lazer

O projeto contempla uma área que vai do fundo do Assary até a altura da rua José Abdo Marão. Ali serão construídos quiosques e infraestrutura para a população. Em resumo: a proposta tende a ser uma extensão do espaço do Centro de Lazer do Trabalhador. O projeto é maravilhoso.

Candidatíssima

A deputada federal Joice Hasselmann, do PSL, partido de Bolsonaro, mostra-se decidida a ser candidata a prefeita de São Paulo. Ela diz que vai disputar o cargo nem se tiver que sair do partido do presidente.

Os números

Joice teve 1.078.666 de votos como deputada. Se ela ganhar a eleição terá de abandonar o mandato de deputada pela metade. A mesma coisa se fala de Eduardo Bolsonaro que teve 1.843.735 eleitores que lhe confiaram um mandato de deputado federal, sendo o mais votado da história de São Paulo. Se ele assumir o cargo de embaixador nos EUA vai dar uma banana para o seu eleitorado.