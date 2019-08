Anote Aí

publicado em 08/08/2019

DesfileVotuporanga comemora hoje os seus 82 anos com desfile cívico-militar na rua Amazonas. O desfile dos tempos modernos, resgatado pelo prefeito Dado, já não tem aquele mesmo glamour de outrora, quando os estudantes saíam às ruas com garbosas fanfarras em coloridos uniformes. Os tempos mudaram e os personagens dos desfiles também.Novo tempoHoje já não tem mais a obrigatoriedade do estudante comparecer para o desfile. Também não há dinheiro para importar bandas e fanfarras de diferentes cidades da região, mesmo porque o feriado de 8 de agosto é só em Votuporanga. Com isso, o desfile fica restrito às entidades locais e órgãos ligados à Prefeitura.Banda FacmolComo atração visitante, resta-nos mais uma vez a apresentação da excelente banda Facmol, de Pereira Barreto, patrocinada pelo Proença Supermercados. Esta será a sua terceira apresentação em Votuporanga por ocasião do aniversário da cidade. E sempre agrada em cheio.AtrativosEm outros tempos, além da Exposição que já comentamos nesse espaço, havia também um grande jogo amistoso da Votuporanguense com grande público porque os portões eram abertos sem cobrança de ingresso. Em alguns anos, o “8 de agosto” sempre terminava com um grande show artístico na Concha Acústica. Tudo isso é passado. Hoje a realidade é outra.ProgramaHavia uma preocupação dos prefeitos em apresentar um “grande” programa comemorativo do aniversário da cidade. Alguns daqueles programas bastante intensos, onde eram criadas situações que pudessem ser transformadas em atos comemorativos. Mas nem todos os itens eram compartilhados pela população e autoridades. Veja, por exemplo.CuriosidadeCom a intenção de estender a programação de aniversário da cidade, houve um prefeito que inseriu no programa festivo da cidade, no dia 8, um ato que marcava “o início das obras de reforma do Fórum”, no antigo prédio da rua São Paulo. Virou até gozação.E pior,Numa outra ocasião, uma comitiva formada por secretários e vereadores partiu da Prefeitura para inaugurar uma ponte na estrada do Cruzeiro que já estava em uso. A comitiva rodou e parou em várias pontes, mas a que era para ser inaugurada não foi encontrada.Novos temposHoje, até por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal que limita gastos e apura as ações dos chefes do Executivo, as programações festivas com o apoio da Prefeitura estão bem mais restritas. Muitos prefeitos tiveram problemas exatamente por excesso de gastos nas festas. Sendo assim, melhor não correr risco.FeriadãoConforme se previa, foi decretado ponto facultativo para o funcionalismo público municipal amanhã. Assim, o fim de semana em Votuporanga será “light”. Comércio, bancos e repartições estaduais abrem normalmente.FarmáciasNo campo do comércio, os 82 anos de Votuporanga é marcado também pela polêmica das farmácias na disputa para ordenar os plantões noturnos e de fim de semana. A mais recente notícia é de que algumas empresas conseguiram na Justiça, liminar para continuar trabalhando fora do roteiro de plantão estabelecido na cidade. Isso ainda vai dar muito o que falar.De novoParece brincadeira. As viaturas policiais entregues solenemente pelo governador João Doria, em cerimônia realizada na sexta-feira, dia 2, em São Paulo, e que já estão sendo usadas em 22 cidades da região, estão sendo recolhidas para ser solenemente entregues de novo. É isso mesmo. Serão entregues novamente hoje em Rio Preto.ReplayOs veículos novos deixarão o patrulhamento em diversas cidades (inclusive Votuporanga) para perfilar no pátio do CPI-5, em Rio Preto, oportunidade que o governador em exercício Rodrigo Garcia (DEM) fará um nova entregue solene. Além das viaturas que deixam de ser utilizadas nas suas áreas de atuação, lamenta-se que policiais militares são deslocados para dirigir tais viaturas.RenovaçãoAs 70 viaturas que serão entregues hoje em Rio Preto fazem parte de um lote de 1.674 veículos adquiridos pelo Governo do Estado para renovar a frota da Polícia Militar. O ato de entrega em SP contou com a presença do secretário de Segurança Pública, João Camilo Pires de Campos, e o comandante geral da PM tenente coronel Macedo Salles.De saída:Para os amantes de “Palavras Cruzadas”, a edição de hoje do A CIDADE traz um bom teste para quem gosta de remover a história de Votuporanga. Vale a pena tentar.