Anote Aí

publicado em 21/07/2019

ApravelOs diretores da agência Chevrolet, Nélson Augusto e o filho Luciano, recepcionaram muitos amigos e clientes na manhã de ontem. O evento marcou uma grande promoção da linha Chevrolet em todo o país e os representantes de Votuporanga fizeram uma verdadeira festa com todos os ingredientes motivadores.Em altaA equipe da rádio Cidade FM 94,7 postou-se em frente à Apravel e agitou o público que estava chegando. O interior do salão de veículos estava com decoração típica e música ao vivo. Enquanto isso, diretores da empresa e atendentes se encarregavam de recepcionar e apresentar os veículos expostos à venda. Foi uma manhã super agradável. Nota 10 para a família Apravel.“Vovozinho”O deputado Carlão Pignatari (PSDB), líder do governo na Assembleia Legislativa, está aderindo a onda do aplicativo que deixa as pessoas mais velhas. A sua foto reproduzindo o “hoje e como será depois”, em montagem exclusiva, rolou no Twitter e rendeu muitos comentários. Nunca é demais lembrar que vovô-coruja o Carlão já é.Falando nisso,A propósito do comentário feito nesta coluna ontem sobre a ambição de deputados da região em disputar eleição para a prefeitura de Rio Preto, não mexeu com a vaidade do deputado Carlão. Ao contrário dos deputados Itamar Borges, de Santa Fé do Sul, e Geninho Zuliani, de Olímpia, que tentam fincar base eleitoral em Rio Preto, Carlão nunca se manifestou nesse sentido.Aliás,Em recente visita à Cidade FM para uma entrevista, Carlão foi provocado se ele tem pretensões de um dia voltar a disputar a Prefeitura de Votuporanga. Ele descartou de imediato: “meu tempo passou; hoje temos outros pretendentes”, comentou.A propósito,Na eminência do ex-prefeito Junior Marão não aceitar disputar a Prefeitura quem seria o nome do PSDB? Essa pergunta tem rondado as conversas de esquinas. É que o PSDB paulista, presidido pelo secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, tem dito que os “tucanos” terão candidato em todos os municípios.A questãoSerá que Votuporanga, que tem um tucano como líder do governo na Assembleia (Carlão Pignatari), aceitaria se compor com candidatos de outras legendas? É a pergunta que não quer calar, mas que talvez ainda é muito cedo para ser respondida.RadarMuita gente surpreendeu-se com a manchete de capa do A CIDADE na edição de ontem. O radar do KM-127, da rodovia Péricles Beline (SP-461) foi o que mais multou na região. Foram 1.596 infrações por excesso de velocidade. Quem faz o trajeto para Nhandeara precisa maneirar o pé no acelerador.ProvocaçãoOs números apresentados pelo DER levaram um leitor do jornal a fazer um questionamento: com o dinheiro arrecadado de todo esse volume de multas não deu ainda para reconstruir a pista na rodovia do pontilhão naquele trecho da estrada?FutebolEnquanto o negócio com o Red Bull não desenrola, o CAV vai cumprindo a sua “via-crúcis” na Copa Paulista deste ano. Hoje tem mais um jogo do “tudo ou nada”. O time joga praticamente as suas derradeiras esperanças de classificação diante do Linense, na cidade de Lins.O cenárioPara aqueles que gostam de fazer projeções, o C. A. Votuporanguense tem hoje, às 10h, um confronto direto com a equipe que pode ser alcançada na classificação. Ou seja: imagina-se que Batatais estaria descartado da classificação e a vaga que sobra entre os quatro seria disputada por Votuporanguense e Linense.Cidade FMPara os esportistas locais e que ainda estão esperançosos numa reação da Alvinegra dentro dessa competição, recomenda-se ouvido no rádio. A CIDADE FM-94,7 transmite o jogo de hoje direto de Lins, a partir das 10h.EmpregoA Prefeitura de Rio Preto publicou nesta semana a convocação dos candidatos inscritos para as provas do concurso público para procurador do município. O que impressiona é o número: a relação apresenta mais de 2 mil candidatos para apenas duas vagas. A prova está marcada para o próximo dia 28, na Unilago.Frase da semana“Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem. Aí eu concordo. Agora passar fome, não!”. O comentário é do presidente da República Jair Bolsonaro, durante café da manhã, anteontem, com a imprensa internacional.Corrigindo:No mesmo dia Bolsonaro remendou: “uma pequena parte passa fome, mas não entendo o porquê”.De saída:O personagem da semana nas redes sociais é o radialista Cláudio Craveiro. Palmeirense desde que veio ao mundo, ele não se conformou com a derrota nos pênaltis para o Internacional e falou o “bicho” do elenco do Verdão ao lado dos colegas da Cidade FM. A sua revolta virou gozação.