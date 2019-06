Anote Aí

publicado em 26/06/2019

O caldeirão

Nem tudo foram flores na sessão da Câmara na última segunda-feira. Antecedendo as homenagens com a concessão de títulos de cidadania a personalidades da comunidade, houve a sessão ordinária. Na pauta, a discussão do projeto que permite a Prefeitura efetuar financiamento de R$ 20 milhões para ser utilizados em obras. Aí o caldeirão esquentou.





Contrários

Quatro vereadores se posicionaram contra a aprovação do projeto dos R$ 20 milhões. O mais ferrenho opositor foi o vereador Silvio Carvalho, o Silvão do PSDB, líder do prefeito na Câmara no governo de Junior Marão. Este peitou o presidente Meidão que defendia o projeto do prefeito. Os dois debateram na tribuna.





Outros

Também tomaram posição contrária os vereadores Hery Kattwinkel, Osmair Ferrari e Marcelo Coienca. Com votos contrários daqueles edis, o projeto foi aprovado. Na defesa do Executivo, além de Meidão e Daniel David, que é o líder do prefeito na Câmara, também estava o dr. Ali.





Vitória

A aprovação do projeto dos R$ 20 milhões foi uma vitória pessoal do prefeito Dado. Ele tem na mesa do seu gabinete uma programação definida de obras para serem executadas nesse e num eventual segundo mandato. Algumas delas ele julga de extrema necessidade, como o de combate a enchentes em alguns pontos da cidade.





Superação

Nos últimos dias, haviam sinais claros de descontentamento com o prefeito na Câmara. Dado soube contornar a situação adversa em curto espaço de tempo. Assim, garantiu a aprovação do projeto dos R$ 20 milhões. E mais: o tal projeto já tramitava pelo Legislativo há um certo tempo. O prefeito soube esperar a hora certa para apresentar para apreciação dos vereadores.





Santa Casa

Na base do “em time que está ganhando não se mexe”, o Conselho Administrativo da Santa Casa promoveu na noite de segunda-feira, dia 24, a reeleição do provedor Luiz Fernando Goes Liévana, o Torrinha, e a reeleição do presidente do Conselho, Adauto Mariola, para mais um mandato.





Renovação

Na oportunidade houve também a renovação de membros do Conselho da Santa Casa. Seis conselheiros de mandatos vencidos cederam lugar para novatos, ou antigos conselheiros que foram convidados a retornar. Os que deixaram agora o Conselho receberam diploma de reconhecimento ao trabalho.





Retornando

De volta para o futuro, algumas “figurinhas carimbadas” da Santa Casa estão de volta no Conselho. Américo Adauto Leva, Nasser Gorayb, dr. Jerônimo Figueira da Costa Filho são alguns dos que estão retornando. Todos foram recebidos com entusiasmo.





Show

Durante a reunião do Conselho também foi anunciada uma grande promoção em prol da Santa Casa. Será no dia 7 de agosto um show com cantor votuporanguense Gustavo Mioto, que está arrebentando por esse Brasil afora, cantando os seus grandes sucessos. O show foi viabilizado sem nenhum custo para o hospital graças à intervenção de Marcos Mioto, que é o pai do cantor.





ABBA

Falando em show, a note de sábado passado foi de se emocionar e matar saudades. Um espetáculo de encher os olhos e levantar a plateia. O grupo “ABBA Experience In Concerte” que se apresentou no Centro Eventos “Valério Giamatei” agradou em cheio.





Brilho

Não foi um show apenas de músicas de sucesso do grupo sueco. O cenário foi deslumbrante. No palco, uma orquestra ditava o ritmo, enquanto um grupo de bailarinos faziam a coreografia perfeita. O vocal, exercido pelas duas protagonistas do show, foi perfeito. O público aplaudiu de pé. Um belo espetáculo. Nota 10 para os promotores do evento Danilo Giamatei e Juliana Balbi.





Em alta

Mudando de assunto, a Coronel da Polícia Militar, Helena dos Santos Reis, que passou pelo comando da PM em Rio Preto e foi a titular da Casa Militar no governo de Geraldo Alckmin, em São Paulo, teve o seu retrato entronizado na galeria dos ex-ocupantes daquele cargo no Palácio dos Bandeirantes. A cerimônia deu-se na última segunda-feira, dia 24.





De saída: