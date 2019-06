Anote Aí

publicado em 22/06/2019

Calma, gente!

Conversando informalmente com o colunista, o empresário Helton Borges foi categórico em dizer que, oficialmente, não há nada confirmado sobre o futuro do CAV. Com isso o alto mandatário do Clube Atlético Votuporanguense desconversa sobre comentários que rolam na cidade de que o time estaria garantido para disputar a Série A1 do Paulistão de 2020.





O que rola

Dizem nos meios esportivos de que o craque Daniel Alves, o novo sócio do CAV, teria negociado com um dos clubes da elite do futebol paulista. Assim, o lugar daquele clube no campeonato passaria a ser ocupado pela Alvinegra. Essa possibilidade legalmente existe, mas a diretoria do CAV não confirma.





Bola cheia

Independente do que vai acontecer no ano que vem, o CAV segue o que tem em mãos, ou seja, a Copa Paulista. Assim, na manhã deste domingo, às 10h, a bola rola na Arena “Plínio Marin” para Votuporanguense e Comercial, de Ribeirão Preto. É a largada da Copa Paulista 2019.





Cobertura

Se a cobertura das arquibancadas era transtorno para a realização de jogos pela manhã, o caso está superado. Nos últimos dias mais uma etapa da obra foi concluída. O espaço de sombra aumentou consideravelmente. Assim, o CAV pode mandar os seus jogos no horário que mais deu resultado nos últimos tempos: 10h de domingo.





Novidades

E o torcedor que comparecer amanhã na Arena “Plínio Marin” vai conhecer praticamente um novo time com a camisa alvinegra. Alguns jogadores são remanescentes do Campeonato Paulista deste ano. Todavia, um número expressivo de novatos vai vestir a camisa do CAV pela primeira vez. Esses vão mostrar o seu “cartão de visita” para a Copa Paulista.





Público

Por tudo isso, espera-se um bom público para jogo deste domingo na Arena “Plínio Marin”. O adversário é de tradição no futebol de São Paulo e a partida tem todos os ingredientes que o torcedor espera: um bom adversário, a estreia na Copa e um time basicamente novo em campo. Que o campeão reapresente o seu bom futebol que o consagrou no ano passado.





Turismo

Mudando de assunto, a alta cúpula do governo formado pelo governador João Doria (PSDB), o vice-governador Rodrigo Garcia (DEM) e o secretário de Desenvolvimento Regional vestiram-se à caráter para promover o lançamento da campanha publicitária nacional para estimular o turismo no Estado de São Paulo. O vídeo de um minuto de duração vai ao ar a partir de amanhã, domingo, dia 23.





Atrativo

O interior de São Paulo é rico em atrações turísticas. Existem cidades com um perfil fantástico para atrair visitantes. Todavia, nunca houve uma campanha motivadora que pudesse despertar o interesse turístico a nível nacional.





Por conta,

O que se tem visto em termos turísticos são chamativos dos próprios municípios apresentando as suas riquezas naturais. Mas isso sempre foi muito tímido. Quem sabe agora, com o apoio do Estado, as visitas ao interior aumentam. Mas os municípios também precisam fazer a sua parte, oferecendo boa estrutura.





Região

Os municípios da região Noroeste Paulista, com uma grande parte banhada pelos grandes lagos, formados pelas usinas hidroelétricas, possuem suas praias artificiais e atrações em diversas partes do ano. Se tiver incentivo, o turismo pode crescer na região.





Cartão amarelo

Na última quarta-feira, dia 19, o presidente do Tribunal de Contas do Estado de SP (TCE-SP), Antonio Roque Citadini, deu um alerta ao governador de SP João Dória (PSDB). Pelo Diário Oficial ele recomenda que o governador adote “providências que lhe cabe para evitar a extrapolação de gastos”. Cartão amarelo.





Resumo:

O governo do Estado de São Paulo, segundo apurou o TCE-SP, acumulou gasto acima dos limites previstos em lei no primeiro quadrimestre do corrente ano.

Itamar

O deputado Itamar Borges (MDB) quer porque quer que o governador João Doria revogue o direito de crédito em operações com insumos agropecuários isentos de ICMS. Nesta semana ele fez cobrança durante encontro de deputados com o secretário estadual da Agricultura, Gustavo Junqueira. Itamar postou o assunto nas redes.





De saída: