Anote Aí

publicado em 28/05/2019

Repercussão

A segunda-feira foi de repercussão sobre o manifesto pró-Bolsonaro que marcou o domingo nos principais centros do país. Como era de se esperar, os atos, principalmente nas capitais, demonstraram que o presidente da República está prestigiado por uma parcela expressiva da população.





Repercussão II

Em vista da “pisada de bola” de alguns atos do presidente, mais as lambanças do filho dele com problemas com a Justiça, no Rio, e até da votação contrária na Câmara que tirou o Coaf do ministro Sérgio Moro, com a decisão dos deputados do chamado “centrão”, havia expectativa de que o prestígio de Bolsonaro estivesse sido abalado. Mas não foi isso o que se viu.





O protesto aqui,

Os organizadores do manifesto em Votuporanga avaliaram que 300 pessoas participaram do ato. Pode parecer pouca gente, mas considerando o horário (duas da tarde), num domingo de futebol na TV e, principalmente, numa cidade pacata, onde não há habito de se expor em atos de protesto, pode se dizer que o público não chegou a decepcionar.





A resposta

De qualquer forma, depois do manifesto dos estudantes e dirigentes da educação, em face do corte na verba destinada as universidades públicas, os atos de protestos, no domingo passado, refletiram como uma resposta da sociedade pró-Bolsonaro. O “Mito” continua muito prestigiado. É o que se ouviu nos meios políticos no dia de ontem.





50 anos

A semana é muito especial para o casal comerciante Carlos e Nanci Gorayb. Acontece que a Loja Bambi – um marco no comércio de Votuporanga –, instalada na rua Amazonas, está comemorando “Bodas de Outro”.

Em festa

Os amigos e clientes da Bambi vão comemorar nesta quinta-feira, dia 30. Haverá um ato simples, às 9h, para agradecer a Deus pelos 50 anos de muito trabalho e bons resultados. O casal Carlos e Nanci celebram a data com as bênçãos religiosas.

Túnel

Mudando de assunto, o vereador Daniel David gostou do que viu na coluna “Túnel do Tempo”, na nossa edição do último domingo. Uma foto mostra o seu saudoso pai, Durval, comemorando o título de um torneio de bilhar. Não há como não se comover.





Paulinho

Já numa outra foto dos anos 60, um grupo de amigos, entre eles Felício Gorayb (pai do Nasser) e o fotografo Takeu Sato participam de uma festa com muita animação. Entre os participantes aparece um senhor não identificado. E quem é ele?





Características físicas

Paulinho Ribeiro (ex-banco Itaú e ex-secretário de Obras da Prefeitura) busca mais informações. Ele diz que o senhor tem as características físicas do seu saudoso pai. Contudo, está procurando mais informações com os que conhecem os personagens da foto. É assim, o “Túnel do Tempo”, a nossa coluna dominical revela personagens com muita saudade.





Joice

A deputada federal, líder do governo, Joice Hasselmann (PSL), passou por Rio Preto e Catanduva, no fim de semana. Ao participar de evento na Lide (Grupo de Líderes Empresariais) ela disse à imprensa que o governo não corre risco de perder o ministro da Economia, Paulo Guedes. “Fique tranquilo que o Paulo Guedes vai ficar os quatro anos conosco. E se o presidente tiver reeleição, é capaz de ficar oito”, afirmou.





308

Este é o número de votos favoráveis que o governo vai precisar para aprovar a reforma da Previdência, segundo a deputada Joice. Dos 513 votos dos deputados, ela disse que trabalha para ter 340. “A meta é trabalhar com uma margem de erro caso haja alguma traição ou mudança de ideia no meio do caminho. A gente vai conseguir. Não é muito fácil, mas está longe de ser impossível”, comentou.





Intrigas

A coluna Radar, da revista Veja desta semana, informa sob o título de “Intrigas do Poder”: “parte da irritação de Bolsonaro com o Congresso tem a ver com um acordo entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes. Para azeitar a votação da Previdência, o ministro topou liberar, neste ano, verbas para emendas de novos deputados – ele ainda aumentaria a fatia destinada aos reeleitos. O Palácio do Planalto ficou com ciúmes da relação”





