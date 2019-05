Anote Aí

publicado em 22/05/2019

Reivindicações

Como de costume, muitas indicações foram apresentadas na 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite de anteontem. O chefe do Poder Legislativo, Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD) solicitou que o deputado federal Eduardo Bolsonaro intervenha junto ao Governo Federal solicitando emenda parlamentar para aquisição de aparelho de raio-x para o Mini-Hospital Fortunata Germano Pozzobon.





Bairro

Meidão lembrou que o Pozzobon e os demais bairros que compõe o setor norte da cidade contam com mais de 40.000 habitantes, sendo que esta população é maior que muitas cidades vizinhas da região.





Atendimento

O parlamentar contou que o Mini-Hospital Fortunata Germano Pozzobon atende diariamente cerca de 400 pessoas no pronto atendimento, e a falta do equipamento de raio-x causa diversos transtornos em seu atendimento. “O município atualmente não possui condições financeiras de arcar com o custeio desse equipamento”, relatou.





Repúdio

Meidão também apresentou uma Moção de Repúdio ao Governo Federal pelo contingenciamento de recursos financeiros junto às universidades e institutos federais. Na justificativa, ele aponta que a educação é um dos alicerces mais importantes para o crescimento de uma nação, sendo que os países desenvolvidos destinam grande parte de seus recursos nesse segmento, o que resulta numa sociedade mais digna a todos os seus cidadãos.





Retrocesso

Conforme o chefe do Legis-lativo, o contingenciamento adotado pelo Governo Federal às instituições de ensino superior e técnico federal “trará grande retrocesso a tudo o que foi conquistado pelo país com relação à oportunidade de nossos jovens construírem um futuro melhor para nossas gerações”.





Intercâmbio

Votuporanga recebe quatro médicos norte-americanos e canadenses, que estão em visita ao Brasil através de um intercâmbio de grupo de estudos promovido pelo Rotary Internacional.





Rotary

O grupo é composto pelos médicos Thomas R. Gerbasi, Claire E. Harkness, Anna-Marie Wysynski e Jennifer M. Schoenhals. Já o programa, denominado de VTT Experience – The Vocacional Training Team, é organizado pela Fundação Rotária.





Região

Depois de uma semana em São José do Rio Preto, eles ficam em Votuporanga até amanhã, depois seguem para Jales e no sábado vão para Santa Fé do Sul, onde participam da 42ª Conferência Distrital do Rotary.





Unifev

Os médicos visitam a Santa Casa de Misericórdia hoje de manhã. À tarde, está marcada uma visita ao Centro Universitário de Votuporanga (Unifev), que tem vários cursos ligados à saúde.





Trabalho Infantil

A campanha do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, celebrado em 12 de junho, começa hoje. Este ano, segundo notificou a Agência Brasil, tem como lema “Criança não deve trabalhar, infância é para sonhar”.





Reflexão

Hoje os organizadores pretendem “sensibilizar e motivar uma reflexão da sociedade sobre as consequências do trabalho infantil e a importância de garantir para crianças e adolescentes o direito de brincar, estudar e sonhar”.