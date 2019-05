Anote Aí

publicado em 16/05/2019

Repensando

Votuporanga vive um grande momento político com o governo de SP graças à influência do deputado Carlão Pignatari (PSDB), líder do governo na Assembleia Legislativa. A mesma influência não se vê com relação ao governo federal. A cidade já teve mais próxima do poder em Brasília.





Repensando II

Quando Dado, o atual prefeito, era deputado em Brasília, Votuporanga tinha maior poder de fogo para reivindicar na esfera federal. Na gestão do prefeito Junior Marão as maiores conquistas vieram de Brasília e quem duvidar é só conferir de onde saíram as verbas para as principais obras da cidade. Hoje isso mudou. Perdemos o “federal”.





Análise

Na verdade, as apostas feitas pelas lideranças locais nos deputados federais da região não surtiram os efeitos desejados. Brasília ficou mais longe e já não existem tantas viagens reivindicatórias como num passado recente. Resumo da ópera: falta um deputado originário da cidade conhecedor dos problemas locais.





Projeção

Diante disso, nas rodas políticas já se comenta hoje a possibilidade de no futuro Votuporanga retomar o seu gabinete em Brasília com a eleição de um federal de origem. O assunto tende a ganhar força após a eleição municipal do ano que vem.





Profecia

Se imaginando que o governador de SP, João Doria, quer chegar à presidência da República, o deputado Carlão poderá ser estimulado a trocar a Assembleia Legislativa pela Câmara Federal. Se Junior Marão não encarar agora a Prefeitura, ele poderá ser o nome no futuro. Sonhar não custa...





Não sou eu!

O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, está palpos de aranha para explicar que não é ele o nome que aparece na delação premiada do empresário Henrique Constantino, um dos donos da Gol Linha Aéreas. O nome do Edinho aparece em anexo da delação mencionado como “suposto benefício financeiro a parlamentares ou ex-parlamentares”.





Reação

O prefeito de Rio Preto, em entrevista, classificou o depoimento de Constantino, da Gol, como “mentiroso e sem provas”. Aliás, o depoimento do empresário atinge toda a cúpula do MDB. “É uma calúnia dizer que recebi benefícios de uma pessoa que não conheço e com quem nunca estive”, reagiu o prefeito, que na época era deputado federal.





É outro?

Em Rio Preto, pessoal ligado ao prefeito chegou a cogitar que havia erro. Edinho estaria sendo confundido com outro Edinho, no caso o prefeito de Araraquara, Edinho Silva (PT). A “Folha de S. Paulo” chegou a divulgar o nome de Edinho Silva, entre os citados, mas depois corrigiu e colocou Edinho Araújo.





Disputa

Na Assembleia está havendo uma “queda de braço” entre a deputada Beth Sahão (PT), de Catanduva, e o deputado Carlão Pignatari (PSDB), de Votuporanga. Beth quer barrar a extinção de empresas públicas do Estado. Ela afirmou que minuta da emenda aglutinativa retirou do projeto de lei original a extinção da Dersa (Desenvolvimento Rodoviário S.A.). A proposta foi apresentada pelo deputado Carlão.





Acusação

A deputada petista acusa Carlão de articular o protocolo de outros pedidos de CPI para evitar a instalação de investigações contra o governo na Assembleia Legislativa, como a da Dersa.

Os votos

Segundo o projeto, as atividades das empresas não serão paralisadas, mas serão desempenhadas por outros órgãos e entidades do Estado. Carlão precisa de 48 votos dos 94 parlamentares para aprovar a proposta no plenário da Casa.





Valmir

O empresário Valmir Dornelas já está refazendo as malas novamente. Depois de retornar da Europa, curtir a inauguração da Havan e conferir o andamento das atividades da Santa Casa e da Fundação Educacional, entidades das quais faz parte do quadro diretivo, ele já toma fôlego para um novo voo para o exterior. Agora vai para os Estados Unidos. Ah! Vida dura.





Reunião

Valmir Dornelas reservou o dia de ontem para tratar de assuntos políticos. Conversou com o deputado Carlão pelo telefone e no final da tarde tinha encontro marcado com o prefeito João Dado (SD). Ele gosta de se inteirar de todos os projetos previstos na cidade. É sempre uma voz a ser consultada.





