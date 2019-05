Anote Aí

publicado em 15/05/2019

ERG

No passado, o governador de SP, Franco Montoro, criou os Escritórios Regionais de Governo. O titular do ERG em Votuporanga era o dr. Jerônimo Figueira da Costa Filho. Aquela estrutura administrativa do Estado de São Paulo pelos Escritórios Regionais de Governo está de volta.





Unificação

A meta do governo é reduzir de 234 para 15 as estruturas regionais. Com exceção das áreas de Educação, Saúde, Segurança e Fazenda, João Doria quer unificar os serviços das pastas com a criação dos tais escritórios de governo que serão subordinados à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional comandada por Marco Vinholi.





Wilson Imóveis

Mudando de assunto, Wilson Oliveira, conhecido agente corretor de imóveis, ligou para redação para comentar o momento de expansão imobiliária na cidade. Ele lembrou do déficit de moradia que existia aqui e que foi objeto de comentário na nossa coluna de ontem. Ele conhece do assunto.





Fazendo sua parte

Wilson recordou aquele período de carência de imóveis e recordou que a sua empresa teve participação ativa no projeto viabilizando importantes empreendimentos através do programa “Minha Casa Minha Vida”. Alguns bairros têm a marca registrada da sua empresa.





E vem mais,

A propósito, o Wilson Imóveis vai lançar, nos próximos dias, um novo empreendimento com a previsão de construção de mais 200 casas numa área localizada no alto do Assary. Segundo ele, 145 lotes já foram comercializados. Sucesso garantido.

Sem paixão

Nosso articulista Nasser Gorayb passou para um cafezinho. O homem está desmotivado com o governo. É tempo de crise brava, diz o Nasser. “Hoje não se tem dinheiro nem para botar gasolina no tangue”, exemplificou o Nasser, que também é sócio num posto de combustível.





Protesto

A quarta-feira é programada para manifestações contra a reforma da Previdência em vários centros do país. Em São Paulo, haverá ato na avenida Paulista orquestrada pelos sindicatos e professores. A manifestação será de caráter nacional.





De longe

Votuporanga não tem nenhum ato programado, pelo menos divulgado. A cidade, como sempre, é muito cautelosa em manifestações públicas. As posições contrárias à reforma da Previdência são manifestadas pelas redes sociais. Já em Rio Preto haverá ato público no calçadão a partir das 16h.





Candidatura

A propósito, Rio Preto já acena com candidatura nova para prefeito. A bola da vez é a Coronel Helena dos Santos Reis, ex-chefe da Casa Militar do Governo de São Paulo. Ela é da cidade e o seu nome aparece na lista de possíveis candidatos a Prefeitura pelo PSL, o partido de Bolsonaro.





Segurança

O governador de SP, João Doria (PSDB), foi conhecer nos Estados Unidos projetos e serviços do Departamento de Polícia de Nova York. Ele quer copiar no Estado o uso de câmeras instaladas no peito de policiais da metrópole americana conhecidas como “bodycam”.





Cohab

A Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo (Cohab) está impedida de renegociar contratos com moradores que entraram nos imóveis por meio de “contratos de gaveta”, ou seja, negociando com os mutuários originais. O Ministério Público de SP obteve liminar nesse sentido.





Para entender:

A decisão proíbe que a Cohab celebre contratos de qualquer natureza, inclusive Termo de Ocupação Provisório Condicionado de unidades ainda não quitadas. A liminar determina ainda que, a partir da decisão, os imóveis sejam retomados.

Negativo

Sérgio Kukina, ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou um pedido de liminar de entidades estudantis que pretendiam suspender a restrição de verbas destinadas às universidades federais.





Os emitentes

O mandado de segurança representando os estudantes partiu pela União Nacional dos Estudantes (UNE), Associação Nacional dos Pós-Graduandos (ANPG) e União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes).





De saída: