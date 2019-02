Anote Aí

publicado em 17/02/2019

Rodovias

O governador João Dória (PSDB) anunciou na sexta-feira, dia 15, um pacote de concessões de rodovias no interior do Estado. O primeiro lote determina rodovias que passam por 62 municípios, entre elas a Washington Luiz que passa pela região de Rio Preto. Essa já é administrada por iniciativa privada.





SP 320

Sempre que se fala em concessão de rodovia teme-se o futuro da “Euclides da Cunha”, uma vez que possa sediar uma praça de pedágio. Desde a implantação da pista dupla especula-se um posto de pedágio no trecho. O ex-governador Geraldo Alckmin, na época da inauguração, descartou essa possibilidade.





A vez do MDB

Empossados os eleitos do ano passado e dado a largada de um novo governo, o MDB de Votuporanga já está se movimentando visando o pleito eleitoral do ano que vem. Na sexta-feira, o vereador Marcelo Coienca, acompanhado dos companheiros de partido Cláudio Polvere (Grilo) e Marco Antonio Furlan, avistou-se com o deputado federal Baleia Rossi.





Visita

Marcelo fez uma explanação do momento político e suas metas para fortalecimento do seu partido. Baleia Rossi é o presidente estadual do MDB. A convite do vereador, o deputado está agendando uma visita a Votuporanga para uma reunião partidária.





Apoio

Recentemente, o deputado federal Baleia Rossi protocolou uma emenda parlamentar da ordem de R$ 1 milhão para a Santa Casa local. Coienca quer uma aproximação ainda maior com o parlamentar que, com o auxílio do vereador, obteve considerados votos em Votuporanga.





Osvaldo

Segundo o vereador Marcelo Coienca, o deputado Baleia Rossi gostou de ouvir o nome de Osvaldo Carvalho como “trunfo” do partido para as eleições municipais. Ele se inteirou da votação de Osvaldo na última eleição para prefeito.





Sicredi

Um grande número de cooperados da Sicredi Planalto das Águas, que mantém agências no Paraná e na nossa região, com destaque para Votuporanga, aprovou por absoluta unanimidade, o Balanço Anual de 2018.A assembleia deu-se na noite de quinta-feira, dia 14, no salão de festa do Wille Eventos.





Crescimento

Coube ao diretor presidente da Sicredi Planalto das Águas, Adilson Primo Fiorentin, apresentar, pessoalmente, o balanço e detalhar os números considerados altamente positivos alcançados pela instituição de crédito. O resultado financeiro do ano passado impressionou e o diretor presidente respondeu perguntas da plateia, bastante motivada com os resultados.





Avanço

A Sicredi em Votuporanga comemorou três anos de instalação superando todas as metas almejadas. No ano passado, foi inaugurada a agência de Fernandópolis e recentemente Mira-Estrela. Segundo Adilson, em julho abre a agência de Jales e no final do ano chega em Santa Fé do Sul.





André

Quem estava visivelmente realizado com os números expostos pelo presidente era o gerente da agência local André Pimentel. Aliás, a ele coube a organização da assembleia que teve todos os assentos ocupados. O desempenho da agência Sicredi foi destacado na assembleia





Até quando?

Mudando de assunto, a questão de alagamento em Votuporanga por ocasião das chuvas não é novidade. As obras antienchentes sempre foram desafios para os prefeitos. É bom lembrar que muita coisa já foi feita nesse sentido. Mas ainda há o que se fazer e o Dado sabe disso.





Desafios

Nos anos 80 o trecho que preocupava a todos por ocasião das chuvas era a erosão que existia onde hoje está a praça da Vila Paes (Lanchopão). Coube ao governo do prefeito João Antonio Nucci transformar as enormes crateras numa bonita avenida. As ruas Minas Gerais e Padre Paranhos também já eram um desafio da época. Hoje cobra-se medidas para conter as enchentes na rua Ceará.





