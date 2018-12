Anote Aí

publicado em 25/12/2018

Com Doria

O prefeito de Votuporanga, João Dado (SD), disse ontem, em entrevista à Cidade FM, que pretende prestigiar com a sua presença a posse do novo governador de SP, João Doria (PSDB), no dia 1º de janeiro. Ele comentou que chegou a pensar em viajar para Brasília, na posse de Bolsonaro, mas descartou em vista do grande número de público e o forte esquema de segurança.





Recape

Usuários da vicinal “Angelo Comar”, a rodovia de Parisi, estão reclamando do estado de conservação. Ontem, durante a entrevista do prefeito, houve reclamação nesse sentido. Aliás, há muito se queixa do estado de tráfego da vicinal de Parisi. O prefeito Dado disse que vai reivindicar melhorias junto ao governo do Estado.





Prioridades

O combate contra enchentes será prioridade para 2019, segundo o prefeito João Dado. Ele apontou pontos críticos na cidade: a rua Ceará, na altura da esquina com a Sergipe, e a avenida José Silva Melo, que, segundo o prefeito, o volume de água acumulada naquela via prejudica até os moradores e comerciantes da Padre Paranhos. É compromisso para 2019.





O muro

Isso não é competência da Prefeitura, mas está havendo bronca pela falta de um muro que separe o Cemitério Jardim das Flores (Rosa Mística) de um loteamento ao lado. Segundo as queixas recebidas na Cidade FM, as pessoas já não sabem mais a quem reclamar.





Comércio

Mudando de assunto, os comerciantes de Votuporanga se demonstram satisfeitos com as vendas de Natal. Há alguns que admitem que o volume de vendas do ano passado foi melhor. Contudo, a maioria, parece satisfeita com o resultado obtido agora em dezembro.





Crianças

Votuporanga é bastante solidária. As entidades assistenciais e muitos voluntários proporcionaram alegria às nossas crianças no Natal. Eventos marcantes motivaram a chegada do Papai Noel em diversos lares necessitados fazendo a alegria da garotada.





Carreata

Na tarde de domingo que antecedeu o Natal, a rádio Cidade FM fez a sua parte para o delírio da garotada. A Carreta da Alegria levou quase uma centena de crianças para um passeio. Tudo abrilhantado com o Papai Noel, sorvetes e refrigerantes. É gratificante também para quem realiza.





Reconhecimento

Em Brasília, o diretor-geral da Polícia Federal, o votuporanguense Rogério Galloro está se despedindo do cargo. Conforme já noticiado, ele deixa o posto de comandante geral em janeiro, mas deve permanecer na alta cúpula da PF em Brasília.





Mensagem

Em mensagem transmitida aos seus subordinados, o delegado Rogério Galloro rendeu agradecimentos: “eu não poderia ter tido honra maior em minha vida do que chefiar a nossa amada Polícia Federal e poder trabalhar, juntamente com todos, para fazer avançar uma série de projetos relevantes”, escreveu Galloro.





Com amigos

O vice-governador eleito Rodrigo Garcia (DEM) passou o feriado de Natal com a família, em Rio Preto, e já na quarta-feira retornou a São Paulo. Em mensagem transmitida pelo Facebook ele contou que retornou para a capital para concluir “a montagem da equipe de governo e preparar tudo para o ato de posse”.





Temer

O presidente Michel Temer disse que não falaria mais do seu governo: “isso cabe ao tempo demonstrar”, afirmou em vídeo, na sua mensagem de Natal. Ele agradeceu os seus ministros e os brasileiros que o apoiaram (ou não) no seu governo.





De saída:

Temer concluiu a sua mensagem de Natal em tom de desabafo. “Entrego o Brasil muito melhor do que recebi”, escreveu o presidente em fim de mandato.