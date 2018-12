Anote Aí

publicado em 18/12/2018

Balanço de Atividades

O prefeito João Dado está reforçando o convite junto as entidades de classe e clubes de serviço para o evento de “Apresentação do Balanço 2017/2018 da Gestão Municipal”. Será na próxima quinta-feira, dia 20, a partir das 8h30 da manhã, no Centro de Convenções.









Encontro

Dado reúne para a prestação de contas o seu secretario e faz um balanço individual de cada uma das pastas do seu governo. No ano passado, ele comandou pessoalmente a apresentação chamando cada um dos secretários para relatar os seus feitos. A tendência é de que repita o formato da apresentação anterior.









Câmara

Por outro lado, a Câmara Municipal também deverá ocupar o seu espaço no balanço do prefeito. O presidente do legislativo, Osmair Ferrari, normalmente aproveita a ocasião para devolver o dinheiro de sobra do legislativo para os cofres da Prefeitura.









R$ 1 milhão

A expectativa é de que o presidente da Câmara repita o mesmo valor devolvido à Prefeitura. No ano passado foram exatos R$ 1 milhão. Segundo consta, a quantia será comprometida para a construção do viaduto no prosseguimento da Avenida Mário Pozzobon, nas proximidades do Terminal rodoviário.









Divergência

Devolver dinheiro para os cofres da Prefeitura parece uma medida simpática da Câmara para a população. Mas, nem todos pensam assim. Há quem diga que a sobra de caixa representa inoperância da mesa diretora. Para esses, a Câmara deve se fazer presente com ações usando a verba que lhe é de direito. De qualquer forma, isso depende muito do presidente. O Osmair não arrisca.









Sgto

Paulista de São Vicente, mas uma carreira militar focada no Mato Grosso do Sul, está em Votuporanga como novo instrutor do Tiro de Guerra, 02/088, o 1º Sgto Mário Denis Machado. Ontem ele passou pelos estúdios da Cidade FM, onde concedeu entrevista falando da sua expectativa na cidade. O TG local espera para 2019 um contingente de 50 jovens atiradores.









Papai Noel

Como anunciado, o conhecido Papai Noel João Neves, deu entrevista na Rádio Cidade FM, ontem, segunda-feira. Ele, pelo terceiro ano consecutivo, trabalha como Papai Noel no shopping de Araçatuba. João se realiza no que faz. Ele contou que deixa a barba crescer a partir de maio para representar com autenticidade o verdadeiro Papai Noel.









Compromissos

Durante a entrevista, João Neves falou da sua emoção em representar o “bom velinho” e relacionou pedidos que lhe são formulados pelas crianças. Revelou que, em alguns casos, ele até busca apoio de amigos para comprar o presente já que constata que a família não teria condições de arcar com o preço, do brinquedo esperado pela criança.









Cobrador de ônibus

A Assembléia Legislativa de SP acaba de aprovar a lei que prevê a volta de cobradores de ônibus que fazem linhas intermunicipais. A lei foi autorizada e promulgada, pela própria Assembleia. Com isso não tem o aval do governador que será o responsável por fazê-la ser cumprida.









Desabafo

Em entrevista a um jornal de Rio Preto, comentando a sua participação como militante da revolução armada contra o regime militar, a propósito dos 50 anos da instituição do AI –5, do governo militar, em 1968, o senador Aloysio Nunes Ferreira, não poupou críticas ao seu próprio partido o PSDB.









4% dos votos

Aloysio lembra que o PSDB foi muito mal nas eleições passadas com apenas 4% dos votos. “Nosso partido não fez bancada suficiente nem para encaminhar um documento na Câmara Federal. Um verdadeiro tsunami na bancada que atingiu também a Assembléia Legislativa de SP”, comentou.









Profecia

“Eu defendo um partido que seja efetivamente liberal na economia, tolerante aos costumes e com propostas de políticas eficiente que possa reduzir as desigualdades. Será que o PSDB vai produzir essa construção interna?. Se for por esse caminho estou dentro, Se não for, tô fora. Estou velho para ficar cumprindo ritos partidários, apenas”, comentou.





Apoio a Bolsonaro

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ressurgiu neste final de semana passado, pedindo pelas redes sociais, um voto de confiança ao futuro presidente Jair Bolsonaro. “Diariamente há pessoas acusadas de corrupção ou mau uso do dinheiro público. Lamento que antes de começar o novo governo pedras sejam lançados”, disse FHC, em sua página no Twitter.









Justifica

A manifestação de FHC foi publicada no sábado em meio a turbulência que se formou com relatório que identificou movimentação financeira atípicas na conta de um ex-assessor do eleito senador Flávio Bolsonaro (PSL), filho do presidente eleito.









Apoio de Lula

O ex-presidente Lula em carta escrita da prisão em Curitiba, manifesta apoio a ex-presidente Dilma Roussef. Lula recomenda que ela tenha forças para continuar “resistindo os ataques e não se defendendo”. O texto foi divulgado no sábado, um dia depois do aniversário de 71 anos de Dilma.









