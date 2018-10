Anote Aí

publicado em 16/10/2018

Futuro prefeito

Nesses dias que só se fala em política com vistas a realização do segundo turno da eleição presidencial e para o governo de São Paulo, sempre tem alguém que puxa o assunto para a próxima campanha municipal. Com raras exceções, os nomes que aparecem são praticamente os mesmos.





Dado

Nos últimos dias crescem rumores nas rodas políticas de que o atual prefeito João Dado (SD) estaria disposto a partir para um segundo mandato na Prefeitura de Votuporanga. Para isso, certamente, buscaria consenso no grupão. Os que defendem esta tese argumentam que se o Carlão e o Juninho Marão tiveram dois mandatos, porque o Dado descartaria a reeleição?





Marão

Fora a possibilidade da reeleição de Dado, a volta de Junior Marão nunca é descartada nas rodas políticas. Há quem diga que ele até já tem guardado a sete chaves uma lista do seu futuro secretariado. Pessoalmente, ele desconversa.





Outros

Nos bastidores, como sempre, lembram o nome do deputado Carlão. Mas ninguém acredita que ele trocaria a Assembleia Legislativa pela Prefeitura. Agora, estão apostando que o deputado tem o seu candidato no bolso. O nome dele é Osvaldo Carvalho. Uma hipótese que não deve ser desprezada.





Na Câmara

Enquanto isso, na Câmara Municipal, estaria sendo trabalhada uma candidatura jovem. Fontes dignas de crédito garantem que o vereador Rodrigo Beleza tem pretensões de um voo mais alto. Os amigos próximos dele garantem que ele tem ideais políticas e que a Prefeitura passa pelos seus planos num futuro imediato.

Havan

O vereador Meidão avisa que a grande loja de magazine Havan deu mais um passo para chegar em Votuporanga. Ontem, ele recepcionou em Votuporanga o alto comando da rede de lojas que veio vistoriar a área de construção e acertar detalhes documentais com a Prefeitura.





Acreditem

Embora a Havan já tenha a sua área de construção definida (nas proximidades da construção do shopping) e a documentação oficializada em cartório, muita gente ainda coloca em dúvida a chegada da grande loja. A desconfiança acontece, especialmente, pela demora na conclusão do shopping. Mas o vereador Meidão e todos comprometidos com a Havan garantem a conquista.





Para explicar:

O maior fenômeno dos últimos tempos em Votuporanga está no futebol. Como explicar o show de bola que o C. A. Votuporanguense vem dando nos seus jogos fora, colhendo vitórias espetaculares e ao mesmo tempo os vexames que tem dado nos seus jogos em casa? Ganha bem fora e perde na Arena Plínio Marin.





Amanhã

E nesta quarta-feira o time volta a jogar na Arena diante do São Caetano. O CAV vem de uma bonita vitória “de virada” dentro de Rio Claro, no sábado passado. No primeiro turno, o time local também venceu em São Caetano (1 a 0). Quem sabe agora o CAV termina com esse estigma de jogar mal em casa. Vamos prestigiar a Alvinegra.





É ou não é

Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor (novo nome do Hospital de Câncer de Barretos) disse ao jornal “Valor Econômico” que vai aceitar o convite de Jair Bolsonaro (PSL), caso este seja eleito presidente da República, para assumir o Ministério da Saúde. Mas o Bolsonaro nega que o tenha convidado para o cargo.





Pegou mal

Sobre o assunto, Jair Bolsonaro disse em entrevista a uma rádio de Barretos que o convite para Henrique Prata nunca foi feito. “Não quero desmerecê-lo; eu quero é restabelecer a verdade apenas”, disse o presidenciável líder das pesquisas.





Frustração

Muito querido e respeitado por todos que conhecem o Hospital de Câncer de Barretos, o desmentido de Bolsonaro foi um banho de água fria para muita gente que gostaria de ver Henrique Prata comandando a pasta da Saúde no Brasil.





França

Por outro lado, um vídeo viralizando nas redes sociais mostra o próprio Henrique Prata, presidente do Hospital de Câncer, hipotecando apoio a candidatura de Márcio França ao governo de SP. França cumpriu todos os compromissos de repasse do Estado com o Hospital do Câncer, garante o presidente.





Título Honorário