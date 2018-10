Anote Aí

publicado em 06/10/2018

Véspera

Dá pra imaginar como será a manhã deste sábado na rua Amazonas? É o tudo ou nada dos candidatos e seus partidários. Se os últimos dias já foram disputados por todos os espaços por cabos eleitorais, pense hoje que é na véspera das eleições.





Garcia

Quem passou pela nossa redação ontem, no final do expediente, foi o irmão do candidato a deputado federal João Garcia (PRB). Gustavo é o responsável pelas finanças da campanha e, embora cansado pelo trabalho intenso, ele demonstra a sensação do dever cumprido. Diz que fez tudo o que era possível.









Dinheiro

Gustavo administrou com “mão de ferro” os gastos da campanha eleitoral do irmão. Garante que está tudo conforme o combinado e pronto para aguardar o resultado das urnas. Pelo trabalho realizado, ele confia muito na eleição de João Garcia.









Novo reitor

Mudando de assunto, a Unifev já tem um novo reitor. Reunião da nova diretoria da Fundação Educacional, neste fim de semana, determinou “fumaça branca” na escolha do novo reitor acadêmico. Trata-se do professor-doutor Osvaldo Gostaldon, um nome que desfruta de muito prestígio na comunidade.









Revelação

O industrial Silvano de Oliveira recebeu alguns amigos na noite de quinta-feira para um reservado momento de confraternização. Entre o grupo seleto de amigos, estava o eleito Osvaldo Gostaldon com a boa notícia.









Futebol

Em meio ao clima eleitoral que toma conta de todos, é bom lembrar que hoje também tem futebol. Embalado por um resultado positivo, conquistado na quarta-feira em São Caetano, o C. A. Votuporanguense volta a campo nesta tarde pela Copa Paulista. Vai pegar o Rio Claro.









Eleição

A Cidade FM transmite o jogo do CAV nesta tarde e entra em operação especial para a ampla cobertura das eleições 2018. Durante todo o dia de amanhã, um show de informações com reportagem direta dos locais de seções e da Justiça Eleitoral. A nível nacional, a Cidade FM forma na rede Bandeirantes de rádio.









Tradição

A equipe Cidade FM tem muita tradição na cobertura de eleições. E a partir das 17h, quando fecham as urnas, começa a conhecida “Marcha da Apuração” envolvendo todos os profissionais do rádio e do jornal impresso A Cidade.





Pesquisa

Mudando de assunto, a principal novidade na pesquisa Datafolha divulgada neste fim de semana foi o crescimento de Márcio França (PSB) para o governo de SP. O levantamento foi feito na quarta e quinta-feira. Doria aparece com 26%, Skaf tem 22% e França atinge 16%.









O salto

Márcio França, atual governador de SP, há duas semanas tinha 11%, subiu para 14% no dia 28 e agora tem 16%. No entanto, é Paulo Skaf, presidente licenciado da Fiesp (Federação das Indústrias do Estado), que aparece melhor num eventual segundo turno.









Projeção

Conforme pesquisa, Paulo Skaf vence tanto Doria (42% a 38%) e França (44% a 36%) num confronto de segundo turno. Entre Doria e França a pesquisa indica empate técnico com 41%.





Briga feia

O candidato João Doria (PSDB) passou a campanha se estranhando com Márcio França (PSB), embora o candidato que mais possa representar “perigo” para a sua eleição sempre foi o Paulo Skaf, que aparece melhor colocado nas pesquisas de intenção de votos.









Provocação

No debate político desta semana, João Doria cutucou Márcio França: “a partir de segunda-feira, já que você não vai para o segundo turno, comece a governar São Paulo. A população agradece.”, afirmou Doria, desdenhando a gestão de Márcio França que está à frente do governo desde de abril.









Limpando a barra

O candidato a deputado federal Geninho Zuliani (DEM) acaba de conseguir uma vitória na Justiça. É que o Tribunal Regional Eleitoral (TER) determinou a retirada de páginas do Facebook com ofensas contra ele. Foi determinada ainda a identificação do IP do computador do qual as mensagens foram postadas.





Identificando

Geninho, que tem um grupo de apoiadores da sua campanha em Votuporanga, já sabe a origem de tais ofensas. Os ataques são oriundos de um computador de assessor da Prefeitura de Olímpia, cidade onde ele era prefeito.





Justificativa

Falando em Olímpia, a Justiça Eleitoral vai instalar seções para justificativas de ausência de votação dentro do Parque Aquático. Serão duas mesas no Termas do Laranjais e outra no Hot Beach. E mais: formulários para que os turistas preencham a justificativa com antecedência ficarão à disposição em hotéis.





De saída: