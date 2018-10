Anote Aí

publicado em 04/10/2018

Rodrigo Garcia

O candidato a vice-governador de SP, Rodrigo Garcia (DEM), cumpre agenda de campanha eleitoral hoje em Votuporanga. Ele vai visitar indústrias e ponto de concentração popular na companhia do deputado estadual Carlão Pignatari. A sua agenda determina entrevista na Cidade FM, às 11h.





Em casa

Rodrigo Garcia é originário desta região. Nascido em Tanabi, teve uma carreira política ascendente como candidato a deputado estadual pelo antigo PFL, na época numa dobradinha com Gilberto Kassab (hoje Ministro das Comunicações). Nos últimos anos Rodrigo assumiu a secretaria de Estado da Habitação do governo de Geraldo Alckmin.





Parada federal

Na surdina, está havendo uma “queda de braço” entre as principais lideranças da cidade para saber quem sai na frente entre os principais candidatos a deputado federal que são apoiados em Votuporanga. Estão na parada Fausto Pinato (PP), Floriano Pesaro (PSDB), Luiz Carlos Motta (PR) e João Garcia (PRB).





Padrinhos poderosos

Fausto Pinato joga com a parceria política do deputado Carlão. Já o Floriano Pesaro tem o prestígio político em alta do ex-prefeito Juninho Marão. Luiz Carlos Motta, além da liderança do Sindicato dos Comerciários, tem ao seu lado a maioria absoluta da Câmara Municipal. João Garcia é “prata da casa” e vem respaldado da eleição municipal onde disputou como vice na chapa de Osvaldo Carvalho.





E mais:

O empresário Valmir Dornelas manifesta apoio a Fausto Pinato e flerta com Floriano Pesaro. Se pudesse votaria nos dois. O prefeito João Dado também enche a bola de Fausto Pinato, mas não esconde simpatia por Floriano. O Torrinha, da Santa Casa, pede votos para o Floriano sem esconder simpatia pelo Pinato. São lideranças que se dividem diante das opções que são apresentadas.





Apostas

Com bandeiras erguidas na rua Amazonas e “santinhos” espalhados pela cidade inteira, os partidários dos quatro “federais” disputam palmo a palmo a supremacia de ser o “mais votado” em Votuporanga. De qualquer forma, a cidade ganha com isso. Os eleitos terão compromissos com a cidade.





Unifev

Mudando de assunto, mais uma vez a Unifev é notícia positiva que dá status para Votuporanga. O curso de medicina foi aprovado no exame do Conselho Regional de Medicina 2018. Das 37 escolas médicas paulistas, com recém-formados que realizaram a prova, 14 não atingiram o ponto de corte. Entre as 23 escolas com melhor aproveitamento, oito são públicas e 15 privadas.





Região

Na região Noroeste Paulista, além da Unifev de Votuporanga, a Famerp, de Rio Preto, e a Fundação “Padre Albino,” de Catanduva, também foram bem colocadas e mais da metade dos seus alunos acertou 60% das questões.





Excelência acadêmica

Sobre o bom resultado da Unifev, os coordenadores do curso de medicina, os médicos Mauro Esteves Hernandes e Marlene Moraes Rosa Chinelato, assim se manifestaram: “apesar de ser uma avaliação voluntária, incentivamos os nossos alunos a prestarem a prova, pois sabemos de sua importância. Por meio de resultados positivos como esse, temos a possibilidade de aprimorar os nossos métodos de ensino, buscando, sempre, a excelência acadêmica”.





Veja essa:

Órgãos oficiais da Justiça Eleitoral estão alertando para notícias falsas espalhadas nas redes sociais para confundir o eleitor na votação deste domingo. Desmentiu, por exemplo, afirmação que viralizou nas redes de que “é possível votar duas vezes no mesmo candidato para o Senado”.





Não pode

Votar duas vezes no mesmo candidato não pode. A confusão é favorecida porque para o Senado, o eleitor pode votar em dois candidatos. Mas não existe a possibilidade de dar dois votos para o mesmo candidato. Em caso de repetição, o segundo voto é anulado.





E mais,

O voto de legenda, apenas com o número do partido, só é possível para deputado federal e estadual, cujas vagas são divididas conforme regras do quociente eleitoral, votação mínima que cada partido ou coligação deve ter para conseguir uma cadeira em casas legislativas.





Outra

Também nos últimos dias correu informação nas redes sociais de que “se eleitor votar só para presidente e deixar o resto em branco, o seu voto é anulado”. É mentira. Mesmo o eleitor que vota para um ou mais candidatos e abandonar a cabine de votação terá preservado os votos já efetuados, anulando-se apenas os seguintes, informa o TSE.





É golpe?

A Polícia Federal encontrou material de campanha que constava Lula como candidato a presidente na República. Os policiais cumpriram 12 mandatos de busca e apreensão no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá e Mundo Novo.





De saída: