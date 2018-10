Anote Aí

publicado em 02/10/2018

Deputados

O principal evento social do último sábado teve entre os convidados dois deputados tucanos: Carlão Pignatari (estadual) e Floriano Pesaro (federal). Ambos circularam entre os convidados e fizeram pose para muitas fotos.









Aliás,

Floriano Pesaro, muito bem-assessorado pelo Flávio Lievana, se posicionou estrategicamente na entrada do salão de festa. Daí se apresentou para o abraço para todos que chegavam para o evento. A maioria já eram seus conhecidos.









De busão

Comentários na festa era de que Floriano precisou se retirar mais cedo porque retornava a São Paulo de ônibus. Aliás, diziam que ele também chegou de ônibus a Votuporanga, na quinta-feira. Contam que o deputado não dispõe de muitos recursos para a sua campanha e leva uma vida simples.









Debate

Nas rodas políticas o debate entre os candidatos já não empolga como antigamente. Ontem, nas ruas, os comentários era de que pouca gente acompanhou o debate dos presidenciáveis, promovido a partir das 22h, na TV Record. E quem viu disse que não acrescentou nada das contendas anteriores.









O próximo

A TV Globo promove o seu propalado debate presidencial na próxima quinta-feira, dia 4. Ainda não se tem confirmação da presença de Jair Bolsonaro. Entre os partidários, as apostas são de que ele não vai. Sem ele, que aparece à frente das pesquisas, o debate perde o interesse.









Futebol

A derrota da Alvinegra na estreia da segunda fase da Copa Paulista foi de amargar. A esperança era começar bem sabendo que os adversários do grupo (Atibaia, São Caetano e Rio Claro) são de boa qualidade técnica. O próximo jogo é amanhã, em São Caetano do Sul, será um osso duro de roer.









Ausência

Elton Borges, da HSA, um dos mais atuantes dirigentes do C. A. Votuporanguense, esteve ausente da Arena “Plínio Marin”, no jogo de sábado. Ele justificou que está se recuperando de um procedimento médico, mas jurou que vai no próximo jogo.









O presidente

Outra ausência sentida no sábado passado foi a do presidente Marcelo Strigari. Este está nos Estados Unidos revendo familiares. Marcelo é daqueles que nunca perdeu jogo desde o início das atividades do CAV.









A charge

Repercutiu a charge publicada nesta página na edição de domingo. O nosso cartunista retratou caminhos diferentes para se chegar ao poder. Pela sua criação na rampa do Planalto existem dois caminhos: o da esquerda ou da direita, os dois chegarão na crise.









Sem entrevista

O Supremo Tribunal Federal (STF) atendeu pedido do Partido Novo e impediu que o ex-presidente Lula fosse entrevistado na sede da Polícia Federal em Curitiba. O presidenciável João Amoêdo comemorou a decisão.









A reação

Pelo Facebook, João Amoêdo disparou: “não podemos aceitar que um ex-presidente condenado e preso por corrupção faça o que bem entender e conduza uma campanha de dentro da cadeia”.









Segurança

A Polícia Federal decidiu aumentar o número de agentes responsáveis pela segurança dos candidatos à presidência. São cerca de 130 policiais, ou seja 60% a mais do que no início da campanha.









Alerta

Em nota, a Polícia Federal informa que “por questão de segurança, a PF não detalha como funcionam os dispositivos de proteção nem quais candidatos o requisitaram”. Apenas os candidatos a presidente têm direito a segurança da Polícia Federal. A segurança dos candidatos a governador é exercida pela Polícia Militar.









