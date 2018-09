Anote Aí

publicado em 11/09/2018

Irmãos de Emaús

Ao assinar ontem, o 18º convênio com entidades assis-tenciais, a Fundação Edu-cacional deu por encerrado a etapa do projeto em que a instituição firma parceria com associações beneficentes. A entidade beneficiada com o convênio ontem foi a Casa Abrigo “Irmãos de Emaús”, que hoje atende 30 internos, entre outros eventuais que entram e saem diariamente.





Despedida

O presidente da FEV, dr. Celso Luiz Alves dos Santos, disse reservadamente que o ciclo de entidades estabelecidas no projeto de convênios está concluído, mas admitiu que poderá eventualmente surgir uma outra associação para firmar parceria.





Matarucco

Celso Alves dos Santos, no ato de ontem, na Casa Abrigo, evitou o discurso devido um tratamento dentário que está se submetendo, mas passou a bola para o reitor Rogério Matarucco, que discorreu sobre o que determina a parceria no convênio firmado.





Prestígio

Todos os atos firmados com as entidades pela Fundação Educacional foram prestigiados por instituições da cidade. Representantes da Loja Maçônica “José Ferreira Vieira”, Lions Clube “Brisas Suaves” e a Associação Italiana se fizeram presentes na maioria das cerimônias realizadas.





Pe. Gilmar

O padre Gilmar Margotto, pároco da Catedral, abriu o cerimonial de ontem na Casa Abrigo “Irmãos de Emaús”. Ele foi convidado para oficiar as bençãos daquele convênio. O sacerdote não esconde a sua satisfação pela entidade ser beneficiada.





Santa Casa

Mudando de assunto, será no próximo dia 23 o tradicional Leilão de Gado com renda para a Santa Casa. Trata-se de um evento dos mais concorridos e a Comissão Organizadora, presidida pelo Dimas da Converd (palmeirense desde criança), já trabalha pelo sucesso do evento.





Camisa do Palmeiras

Essa eu passo para frente do jeito que me contaram: “O time do Palmeiras havia feito um juramento na semana passada: se ganhasse do Corinthians mandaria uma camisa autografada para o leilão da Santa Casa”. Aí até Deus ajudou. Não é que o Felipão fez questão de botar a sua assinatura na camisa que vem para Votuporanga. Está explicado o “milagre”.





Berrante

O cantor e deputado Sérgio Reis está em repouso, recuperando a saúde, mas garantiu que o seu famoso berrante e seu o chapéu de aba larga, que são as suas marcas, também serão leiloados com renda para a Santa Casa.





O livro

Orlando Beretta mandou dizer que o advogado Antonio Américo Branti, autor do livro “Fatos Edificantes e outros.... nem tanto”, cuja venda dos exemplares tem renda integral para a Santa Casa de Votu-poranga, promove Noite de Autógrafo no dia 28 de setembro, no Ville Eventos.





Apoio do Torrinha

Falando na Santa Casa, um vídeo que rola nas redes sociais revela a simpatia do provedor da Santa Casa, Luiz Torrinha, para a candidatura do deputado federal Floriano Pesaro (PSDB). Ele diz no vídeo que Floriano foi o que mais “trouxe emendas para a Santa Casa: quase R$1,5 milhão”.





Luciano

Merece registro o discurso de Luciano Viana no hasteamento das bandeiras durante a comemoração de 7 de setembro. Ele lamentou a ausência de autoridades e representantes de classe na cerimônia cívica. Cobrou até a presença de secretários municipais e imprensa.





Dado

Já o prefeito João Dado lamentou o incidente ocorrido na véspera com o presidenciável Jair Bolsonaro e garantiu que “espera 1.000 pessoas para o 7 de setembro do ano que vem”. O ato contou com a participação do Tiro de Guerra e soldados mirins, além de algumas importantes representações civis e militares .





