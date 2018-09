Anote Aí

publicado em 01/09/2018

Fala presidente

O vereador Osmair Ferrari passou ontem pelo jornal sem novidades. Disse que o momento da Câmara é muito tranquilo. Sobre as eleições da nova presidência da mesa diretora do Legislativo, disse que o único que pede votos até agora é o vereador Meidão.





Candidatura única?

Osmair disse que não vê nenhum movimento na Câmara que possa frustrar a candidatura de Meidão à presidência da Casa. Ainda, segundo ele, os comentários são de que Meidão estaria propenso a “pendurar a chuteira” no final da atual legislatura. Para isso, quer fechar a carreira como presidente da Casa.





Previsão

De qualquer forma, ainda é muito cedo para falar em sucessão na mesa diretora da Câmara. É possível que após as eleições de outubro o assunto esquente e pode até “pintar” outro presidenciável. Mas, por enquanto, Meidão está administrando bem a sua candidatura.





Campanha

Falando em Câmara, aparentemente, a campanha eleitoral deste ano ainda não contagiou os senhores vereadores. Todos (exceção do Rodrigo Beleza) já revelaram os seus candidatos, mas ainda não saíram a campo em busca de votos. Considerados os maiores puxadores de votos, os edis votuporanguenses ainda estão muito tímidos. E, assim, seus deputados não decolam.





Desafios

Costuma-se apontar a força política do vereador pela quantidade de votos que o elegeu. Assim, os deputados investem no vereador considerando o seu poder de voto. Mas nem sempre o edil consegue transferir todo o seu prestígio político para o deputado. Já tivemos casos decepcionantes.





Para conferir

Partindo do princípio exposto acima, o candidato a deputado federal pelo PR, Luiz Carlos Motta, é o que tem mais puxadores de votos na Câmara Municipal. Ele tem o apoio de cinco vereadores contra quatro do candidato Fausto Pinato (Fernandópolis). Em tese seriam os dois mais votados em Votuporanga. Vamos esperar para conferir.





Emerson

O vereador Emerson Pereira (SD) que engoliu “cobras e lagartos” na atual legislatura e já esteve na marca do pênalti em algumas oportunidades, agora, aparentemente, está vivendo um bom momento. Dono de uma quantidade de votos que coloca sempre entre os primeiros, ele declarou o seu apoio ao federal Fausto Pinato e ao estadual Carlão.





Bola dividida

A fiel assessora de imprensa de Emerson Pereira, a jornalista Karol Bianconi, tomou um outro barco para as eleições deste ano. Enquanto o Emerson pede votos para Fausto Pinato, a Carol escreve para a imprensa promovendo a campanha eleitoral de Floriano Pesaro. Estranho ver os dois separados.





Estréia

Uma revelação em Votuporanga para as eleições deste ano é o Flávio Liévana. Ninguém nunca o imaginou no papel de cabo eleitoral. Ele assumiu o comando do escritório político de Floriano Pesaro e pelo andar da carruagem já se apaixonou pela política. Dizem que ele pode pintar como candidato a vereador na próxima. Só acredito...





No forrozão

O candidato a deputado federal João Garcia (PRB) deu o ar da graça no forrozão de quarta-feira, na AABB. Segundo o seu coordenador de campanha Paulo Guerche, o candidato foi muito bem recebido e até se empolgou com declarações de votos dos participantes.





A propósito,

Paulo Guerche está otimista. Ontem, em visita à Associação Beneficente Bezerra de Menezes, em companhia de amigos da Fundação Educacional, Guerche comentava o sucesso das visitas que João Garcia vem obtendo. “O povo sabe que ele é o único federal de Votuporanga”, insistia.





A defesa

O candidato a presidência da República, Geraldo Alckmin (PSDB), em sua entrevista no Jornal da Nacional, da rede Globo, na quarta-feira, defendeu o seu ex-secretário de Transportes, o votuporanguense Laurence Casagrande Lourenço. “Ele é um homem honesto, de vida simples, e que a prisão dele pela Polícia Federal é uma injustiça”, disse o ex-governador de SP.





De saída:

Laurence é acusado de fraudes em licitações do Rodoanel quando presidia a Dersa e já está há mais de 60 dias preso. Recentemente surgiu boato de que ele estaria propenso a fazer delação premiada, mas os seus advogados de defesa negaram de imediato. Aqui, de cada 10 votuporanguenses que conhecem ele, ou a sua família, os 10 apostam para a sua inocência.