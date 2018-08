Nasser Gorayb (691)

publicado em 10/08/2018

Já no artigo passado comentei que os acontecimentos das próximas décadas não trariam muita influência sobre os pensamentos de pessoas na minha faixa de idade, melhor não ficar dando palpites para não ser chamado de “velhão fora do contexto”, fugir da verdade pode ser humilhante. Vou escrever apenas por mais algumas semanas, depois cala-te boca.

Acontece que na minha mocidade e de muitos outros que, também, felizmente, estão por aí, não haviam programas de internet, não fazíamos postagens e nossas fotos e pensamentos não corriam o mundo e, possivelmente, ficassem guardados em algum arquivo. A moçada de hoje precisa tomar cuidado com isso, uma brincadeira de agora pode se transformar num pesadelo no futuro. Vejam alguns dos candidatos que estão sofrendo críticas e brincadeiras apenas pelo que falaram há alguns poucos anos, com razão ou não, porém, atrapalham seus objetivos e desviam a atenção dos assuntos principais. Esses novos tempos é um “trem” complicado.

Ainda nesta quarta-feira ouvi no noticiário que um cidadão estava sendo processado por atitudes de mais de vinte anos. O bem público é um negócio muito sério, ninguém deve brincar nessa história, pois, um dia aparece alguma “farpinha” e o camarada que tirou proveitos vai pagar caro e, pior, já não terá mais uma idade confortável ou até companheiros incrustados em postos que o possam ajudar. O fim dos aproveitadores tem sido, na maioria das vezes, sempre muito triste, a história mostra isso.

Enquanto isso o panorama político nacional continua embolado. Acredito que os partidos em geral não tiveram o cuidado de melhores escolhas, ou seja, alguém que se faça acreditar pelo povo, que tenha metas e propostas exequíveis, e faltam apenas poucas semanas para as eleições. Será que durante o horário eleitoral ou nos debates cara a cara vamos ouvir alguma coisa que possa transmitir esperança, além de um tentar destruir o outro? Escolher pessoas bem intencionadas para a Câmara Federal é fundamental. Uma boa notícia é que o Senado pode ter muitos nomes novos. Ao final dos próximos quatro anos o Brasil precisa ter saído desse imenso buraco em que foi colocado, bota buraco nisso.