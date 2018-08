Anote Aí

publicado em 14/08/2018

Movimento

Animados, simpatizantes do deputado federal Jair Messias Bolsonaro (PSL), pré-candidato a presidente da República, realizaram um movimento no último sábado em Votuporanga. De manhã, eles fizeram um adesivaço, na praça São Bento. À tarde, nas proximidades do Parque da Cultura, inauguraram um outdoor.





Outdoor

O A Cidade acompanhou a inauguração do outdoor, oportunidade em que carros também foram adesivados. As realizações são do movimento “Direita Votuporanga” e ocorrem graças a doações por meio de vaquinha virtual ou pessoalmente.





1.200 carros

Para as atividades do último sábado, os idealizadores da iniciativa arrecadaram R$ 1 mil com as vaquinhas e doações pessoalmente. Conforme os organizadores, mais de 1.200 carros foram adesivados. O grupo demonstrou estar contente com as realizações e parece que não pretende parar.





Local

Em conversas no local em que foi inaugurado o outdoor, os membros da “Direita Votupo-ranga” contaram da vontade de ter um espaço para trabalhar em prol de Jair Bolsonaro.





Na região

A justiça autorizou ontem desenterrar o caixão onde deveria ter sido colocado o feto de cinco meses que sofreu um aborto espontâneo no Hospital da Criança em São José do Rio Preto. O caixão foi enterrado no cemitério de Monte Aprazível. A polícia quer saber o que há dentro do primeiro caixão, já que o corpo do bebê que deveria estar dentro do caixão foi encontrado três dias depois do enterro na lavanderia do Hospital da Criança.





Delegado

O delegado Valcir Passeti Júnior já ouviu os familiares, mas não disse o conteúdo do depoimento. Ele ainda vai ouvir pessoas da funerária e do hospital. De acordo com ele, a Justiça autorizou e agora a exumação será marcada junto ao IML (Instituto Médico Legal) e a Prefeitura. Com esse serviço realizado, o inquérito prosseguirá.





Investigação

A Polícia Civil investiga o erro no sepultamento, que aconteceu no dia 24 de julho. Ainda não há uma tipificação de crime, já que não se sabe o que foi enterrado. Mas o caso pode ser registrado como ocultação de cadáver. Conforme o Hospital da Criança, no dia da morte do bebê, o funcionário de uma funerária foi até o local, assinou um termo de declaração de retirada do corpo e teria levado o feto embora para o enterro.





Família

A família, que é de Monte Aprazível, recebeu o caixão da funerária e fez o sepultamento no cemitério da cidade. Mas o corpo foi encontrado três dias depois na lavanderia do hospital. O feto estava com etiqueta de identificação e enrolado no lençol em uma triagem de roupas. Após o episódio, a família foi avisada e fez um novo sepultamento.





Unifev

Mais uma parceria será realizada hoje pela Fundação Educacional de Votuporanga. Desta vez, a Comunidade de Recuperação Nova Vida assinará o convênio para receber alunos da Unifev, além de um repasse mensal durante o período da parceria. O evento será realizado às 9h, na sede da entidade, na Estrada Municipal “Adriano Pedro Assi”, que liga Votuporanga à Sebas-tianópolis do Sul, na Zona Rural do município.





Elektro

Para aumentar a distribuição de energia nas cidades em que atua, a Elektro, distribuidora do Grupo Neoenergia, iniciou a obra de ampliação da Subestação Nhandeara (SP). O investimento de R$ 3 milhões contempla a modernização dos equipamentos e o aumento de 30% da capacidade instalada da subestação.





Objetivo

Esse aumento de potência vai possibilitar que a região receba mais clientes, como indústrias e residências, além disso, permitirá a instalação de novos automatismos que reduzirão o tempo de res-tabelecimento. A conclusão da obra está prevista para dezembro.