Anote Aí

publicado em 17/08/2018

Fundação Educacional

Dirigentes da Fundação Educacional de Votuporanga prestigiaram ontem mais um ato de celebração de convênio. Desta feita, a entidade beneficiada foi a Associação Beneficente Caminho de Damasco. Assim, como ocorreu com outras contempladas, os voluntários da entidade comemoraram a conquista.





“Caminho de Damasco”

O ato de assinatura de convênio na própria entidade tem propiciado a oportunidade de pessoas diferentes conhecerem a entidade e se inteirar dos trabalhos que são oferecidos. Ontem, por exemplo, os visitantes se encantaram com a dedicação prestadas às crianças daquela instituição beneficente.





Em alta

Mais uma vez o presidente da Fundação Educacional de Votuporanga, Celso Luiz Alves dos Santos, comoveu-se diante da manifestação de gratidão dos dirigentes da entidade beneficiada com o convênio. Não há em qualquer canto da cidade um cidadão que não aprove esta iniciativa da FEV. Celso Alves dos Santos é a bola da vez.





Agnaldo

Na comissão de recepção aos visitantes na Associação “Caminho de Damasco” estava o festejado escritor espírita Agnaldo Paviani. Ele está lançando o seu 34º livro sob o título “Saúde Plena”. Agnaldo é muito estimado pelo trabalho que realiza naquela comunidade.





Joaquim Alvito

Bela iniciativa do vereador Daniel David em perpetuar em Votuporanga o nome do saudoso comerciante Joaquim Tavares Alvito. A Câmara aprovou projeto concedendo nome a uma rua localizada no Parque Residencial “Ferrarez” de Joaquim Alvito, da Impress. Ele foi um comerciante muito ativo na cidade e com participação no conselho da Santa Casa e na diretoria da Associação Comercial.

Lançamento

Alguns votuporanguenses convidados para o lançamento da candidatura à reeleição de Fausto Pinato (PP), em Fernandópolis, voltaram impressionados com a estrutura montada para o evento num hotel. Um trabalho de assessoria perfeita e com a organização de profissionais especializados. Uma produção digna de uma “candidatura para governador de Estado”, compararam.





Floriano

Será amanhã, às 10h30, no auditório da Associação Comercial, o lançamento da candidatura à reeleição do deputado federal Floriano Pesaro. O ex-secretário de Desenvolvimento Social do governo de Geraldo Alckmin ganhou projeção em Votuporanga a partir do momento que aproximou-se do ex-prefeito Junior Marão. Hoje a sua campanha na cidade dispõe até de escritório político que é comandado por Flávio Liévana.





Expectativa

Com o prestígio político do ex-prefeito da cidade, existe uma expectativa de auditório lotado, amanhã, para o evento que vai aclamar a candidatura de Floriano Pesaro. O nome dele está em alta entre as lideranças políticas ligadas a Junior Marão.





Fantástico

A cidade de Jales ganhou a tela da Globo no “Fantástico” de domingo passado. Todavia, a promoção do nome da cidade não foi nada positiva. Sob o título “Cadê o Dinheiro que Estava Aqui”, o programa jornalístico de maior audiência nas noites de domingo focou o rombo no caixa da Prefeitura de Jales praticado pela ex-diretora financeira.





Farra no Tesouro

O televisivo da Globo detalhou os bastidores da Operação “Farra no Tesouro”, da Polícia Federal, deflagrada no dia 31 de julho último, quando foi detida a ex-diretora de tesouraria, Érica Cristina Carpi de Oliveira. O programa informa uma estimativa do rombo entre 5 e 10 milhões de reais.





Explica

Sobre o caso da Prefeitura de Jales, a pergunta que não quer calar: pode alguém na tesouraria da Prefeitura passar por quatro administrações sem que suas falcatruas no caixa não sejam detectadas por nenhum órgão fiscalizador, inclusive pelo Tribunal de Contas do Estado?





Polarização

O candidato do PSB ao governo de SP, Márcio França, que está no exercício do cargo, opina que o seu adversário João Doria (PSDB) pode nem chegar ao segundo turno. Para isso, apresenta dois motivos: a alta rejeição na capital por ter abandonado a Prefeitura e o cansaço do eleitor paulista da polarização PT/PSDB. Ele disso isso em recente entrevista em Rio Preto.





