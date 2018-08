Anote Aí

publicado em 23/08/2018

Parque da Cultura

No último final de semana, Votuporanga ficou movimentada, principalmente no Parque da Cultura. O Centro de Informações Culturais e Turísticasatraiu mais de duas mil pessoas em três dias da Feira e Congresso de Turismo Maravilhas do Rio Grande. Onze cidades da região participaram do evento.

Sipat2018

Outro evento que está movimentando o Parque da Cultura é a 14ª edição da Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho (Sipat 2018). O evento já reuniu alunos e professores da Unifev e empresários de Votuporanga. A expectativa é que mais de duas mil pessoas participem da edição.

Castração

Um assunto que é sempre comentado na cidade é a castração de animais. Entre os dias 27 e 29 de agosto, o Fundo Social de Solidariedade abre as inscrições para os interessados em castrar cães e gatos gratuitamente. As castrações terão início no dia 10 de setembro.

FEV

A Fundação Educacional de Votuporanga firmou mais uma parceira na manhã de ontem. Desta vez, o Lar São Vicente de Paulo foi o contemplado com a ampliação do convênio, que tem duração de cinco anos. O Lar é a 13ª entidade a assinar a parceria com a FEV. Nos próximos dias, outra entidade será contemplada com a assinatura para o repasse financeiro e as atividades extensionistas no local.

Lançamento

Ainda falando sobre a Unifev, na noite de terça-feira (21) o Memorial da instituição recebeu a comunidade acadêmica e convidados para o lançamento do livro Da Graduação às Práticas Pedagógicas (Série Ensino Fundamental – 4º ano), produzido pelos docentes pesquisadores e bolsistas do Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), da Instituição.

Tema

O livro aborda temáticas contemporâneas às práticas de ensino em Geografia, Linguística, Ciências Sociais, Educação Física e Literatura Infantil, em contextos multidisciplinares, como ressignificação do trabalho, variação linguística, inclusão, bullying, relações de gênero e publicidade e consumo.

Bogas

O organizador da obra foi o Prof. Dr. Edson Roberto Bogas Garcia, que contou que a ideia partiu de se trabalhar a multidisciplinariedade, oferecendo aos professores ferramentas para que laborem, em sala de aula, de forma mais dinâmica. De acordo com ele, o livro é fruto de reflexão, estudo e diálogo sobre educação.

Presença

Membros do movimento “Direita Votuporanga” confirmaram a presença em São José do Rio Preto amanhã, quando o deputado federal Jair Messias Bolsonaro (PSL), candidato a presidente da República, visitará a cidade.

Conhecido

O “Direita Votuporanga” começou a ser conhecido na cidade após a instalação de outdoor em homenagem a Jair Bolsonaro. Os simpatizantes do parlamentar também realizaram um adesivaço. A intenção amanhã é mostrar para o candidato que ele conta com apoiadores em Votuporanga.

Repercutiu

Deu o que falar no Facebook uma indicação apresentada na última sessão da Câmara Municipal de Votuporanga. A sugestão é para que o Governo do Estado estude a viabilidade de mudança no tecido da farda dos policiais militares que atuam no município.

Calor

A justificativa é que os policiais miliares precisam de trajes que sejam adequados ao seu dia a dia, devido as suas atividades cotidianas: as fardasdevem ter conforto, durabilidade, resistência, proteções específicas, porém “também deve ser levado em consideração o nosso clima que na maior parte do ano é quente”.

ACV

Na manhã de hoje, às 8h30, a Associação Comercial de Votuporanga faz o repasse de caixas de leitepara a Santa Casa de Misericórdia. O evento será realizado no auditório da Associação.