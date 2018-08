Anote Aí

publicado em 11/08/2018

Inauguração

Hoje tem inauguração de outdoor e adesivaço em Votuporanga. O movimento é do grupo chamado Direita Votuporanga e as ações são homenagens ao deputado federal Jair Messias Bolsonaro (PSL), pré-candidato a presidente da República. Para as iniciativas, os simpatizantes do parlamentar fizeram vaquinha virtual e receberam doações pessoalmente.





Polêmica

Já deu o que falar um outdoor de Bolsonaro na cidade. Foi em abril, quando, inclusive, um advogado entrou com uma ação contra a iniciativa dos simpatizantes do deputado federal. Está marcada para hoje a inauguração do novo outdoor, na avenida João Gonçalves Leite (avenida no Assary). Vamos ver se vai ter repercussão.





Só agradecer

Mário Fernandes Junior, o Marinho, não está mais no quadro da Prefeitura Municipal de Votuporanga. Ele foi exonerado anteontem. Questionado sobre a situação, ele se reservou a dizer que só tem a agradecer pela oportunidade de contribuir com a Administração Municipal.





Correto

Marinho entende que não seria correto trabalhar na Prefeitura e agora, porque saiu, falar mal. A notícia da saída do Dr. Marinho, como é chamado, pegou de surpresa alguns leitores do A Cidade. Na página 3 da edição de hoje, a Administração Municipal explica sobre as exonerações de anteontem.





Explicação

Resumidamente, as publicações foram feitas por conta da decisão do Tribunal de Justiça, que determinou mudanças na lei da estrutura administrativa da Prefeitura. O Executivo explicou que busca atender o interesse público. A ação movida pela Procuradoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo teve origem em 2014, com a primeira decisão em agosto de 2016, ainda na gestão passada.





Nomeação

No mesmo dia, a Prefeitura de Votuporanga exonerou Azis Nicolas Dahwache, do cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete I, e o nomeou para o cargo de provimento em Comissão de Chefe da Divisão de Serviços Urbanos da Secretaria Municipal da Cidade.





Turismo

No próximo fim de semana, Votuporanga sediará a 1ª Feira e Congresso de Turismo Maravilhas do Rio Grande. O evento realizado em três dias promete movimentar a cidade, que receberá munícipes da região, sendo que a Região Turística abrange 11 cidades.





Evento

O evento contará com palestras com especialistas, estandes de municípios, programação cultural e parque gastronômico. A feira e congresso será a primeira realização da Região Turística Maravilhas do Rio Grande, formada há um ano, e que tem como objetivos identificar potenciais turísticos, fomentar o desenvolvimento regional e criar roteiros com múltiplos atrativos.





Comércio

O comércio de Votuporanga abrirá suas portas hoje, como ocorre no segundo sábado do mês, das 9h às 18h. O horário especial deve gerar ainda mais movimento por conta do Dia dos Pais celebrado amanhã. Quem comprar nas lojas participantes concorrerá a diversos prêmios da campanha da Associação Comercial de Votuporanga.





Presidente

O novo presidente da ACV, Valdeci Merlotti, acredita que o Dia dos Pais está entre as principais datas do comércio. De acordo com ele, os lojistas se preparam para atender os votuporanguenses e a população de toda a região, com variedades, novidades e promoções.

Promoção