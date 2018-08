Anote Aí

publicado em 10/08/2018

Lançamento

Hoje, a partir das 10h, prefeitos e secretários de Turismo da região estarão em Votuporanga para o lançamento da 1ª Feira e Congresso de Turismo Maravilhas do Rio Grande com autoridades e imprensa. O evento será realizado no anfiteatro do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”.









Feira e Congresso

A 1ª Feira e Congresso de Turismo Maravilhas do Rio Grande será promovida em Votuporanga nos dias 17, 18 e 19 de agosto. No cronograma, estão importantes nomes do turismo no Estado de São Paulo, programação cultural e muito mais. As inscrições para o Congresso são gratuitas e estão disponíveis ao público através de formulário online, no site da Prefeitura. Mais informações pelo (17) 3405-9670.









Região Turística

A Região Turística Maravilhas do Rio Grande foi idealizada inicialmente pelas equipes das Prefeituras de Mira Estrela, Ouroeste, Indiaporã, Cardoso e Riolândia foi ganhando notoriedade e atraindo mais e mais cidades do entorno. Hoje somam-se 11 cidades: Cardoso, Fernandópolis, Guarani D’Oeste, Indiaporã, Meridiano, Mira Estrela, Ouroeste, Pedra-nópolis, Populina, Riolândia e Votuporanga.









Mais turismo

Atualmente, o Turismo vive um grande momento. Apesar da Regionalização do Turismo ter sido criada em 2008 pelo Ministério do Turismo, nos últimos dois anos os municípios estão se mobilizando com mais intensidade. Um dos motivos principais é a criação da Lei nº 1261/2015, que instituiu o MIT – Município de Interesse Turístico, do Governo do Estado de São Paulo.

Recursos

O programa classificará 140 cidades paulistas como turísticas, recebendo recursos de até R$ 600 mil por ano, durante três anos, para investimentos e melhorias no setor. Além das 70 Estâncias Turísticas, já classificadas. Das 11 cidades que compõem a Região Turística Maravilhas do Rio Grande, seis já conquistaram o título e outras estão aguardando parecer.









Simonsen

O Distrito de Votuporanga ganhará melhorias. Ontem foi assinada a ordem de serviço para o início da construção de 12 casas populares para famílias que vivem em áreas de risco e/ou irregular no município. As famílias serão selecionadas por meio de critérios definidos pela CDHU. O investimento será de R$ 850 mil.









Prazo

Segundo a ordem de serviço, o contrato para o término da obra é de 24 meses, mas o presidente da CDHU, Humberto Schmidt, garantiu que as casas populares serão entregues na metade do prazo, em 12 meses, porque não é uma grande obra que demanda dois anos de construção.





Lembranças

Durante o evento, o vereador Élcio Curti, que faleceu em novembro do ano passado, foi muito lembrado como morador e vereador atuante do Distrito. Ele lutava para garantir os direitos dos moradores de Simonsen e era muito querido por todos no local. As casas populares no Distrito seria uma alegria para Curti.









Aniversário

A programação do dia do aniversário de Votuporanga, anteontem, contou com o Desfile Cívico e inaugurações de revitalizações de avenidas. Como no ano passado, o desfile foi um sucesso e a população prestigiou em grande número. Estão de parabéns todas as instituições que participaram.









Alegria