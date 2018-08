Anote Aí

publicado em 05/08/2018

Homenagens

A Sessão Solene de outorga a títulos de cidadania na Câmara Municipal é um dos pontos alto das comemorações do aniversário de Votuporanga. É a oportunidade que se reconhece o trabalho de cidadãos que, de alguma forma, se projetaram na comunidade e tornam-se elemento que se destaca pela sua atividade.





Amanhã

A sessão de homenagens, por tradição, realizava-se às 10h do dia 8 de agosto e é sempre muito concorrida. A mudança para às 18h do dia 6, amanhã, segunda-feira, justifica-se, uma vez que no dia 8, pela manhã, está programado o desfile cívico.





Economia

Outro aspecto positivo para a mudança de horário da Sessão Solene, segundo consta, é a economia do Poder Legislativo. É que a sessão de amanhã dar-se-á em horário habitual da reunião semanal dos vereadores. Sendo assim, não haverá necessidade de convocação para uma sessão extra.





Os homenageados

Lázaro Modesto de Oliveira, o Lazão, do estacionamento, vai receber a Insígnia de Honra ao Mérito, honraria destinada aos votuporanguenses. O título de Cidadão é atribuído aos que vieram “de fora” e abraçaram Votuporanga. Amanhã recebem o título o médico José Rubens Naime, o arquiteto Jorge Augusto Seba e o delegado de polícia aposentado Jaime Pimentel.





Casa cheia

Há expectativa de que as galerias do Legislativo estarão lotadas para a sessão de amanhã. É que todos os homenageados são personalidades muito conhecidas na comunidade. Além dos seus familiares e amigos, autoridades políticas devem prestigiar o ato.

Discursos

Além dos vereadores autores dos projetos de concessão de títulos e dos respectivos agradecimentos dos homenageados, a Sessão Solene deverá ser pautada pelos discursos do prefeito e deputados que vão compor a mesa das autoridades.





DEM

Mudando de assunto, o final de semana político foi marcado pela movimentação do DEM. Os dirigentes daquela sigla partidária recepcionaram na cidade o ex-prefeito de Olímpia Geninho Zuliani, pré-candidato a deputado federal.





Na trave

A passagem de Geninho por Votuporanga “ressuscitou” alguns políticos de expressão no passado, entre eles, o engenheiro Marcos Garcia Laraya, que foi candidato a deputado estadual pelo MDB, nos anos 90, e “bateu na trave”, ou seja, teve uma expressiva votação, mas não conseguiu a eleição. Desde então, havia se afastado da política.





Outros

Também formaram na equipe de recepção nomes como Valter Trindade, ex-superintendente da SAEV e de bom trânsito entre as lideranças políticas da cidade, e Alaor Tosto do Amaral, entre outros.





Equipe técnica

A presença deles na recepção a Geninho não foi nada por acaso. Laraya, Trindade e Alaor formaram uma equipe técnica de Votuporanga contratada para alavancar a administração municipal de Geninho em Olímpia. E deram conta do recado. O chefe reconhece.





Indicação

Na sua entrevista na Cidade FM 94, o ex-prefeito Geninho Zualiani recordou que a indicação da equipe técnica de Votuporanga para a sua administração foi feita pelo deputado federal Rodrigo Garcia, hoje, pré-candidato a vice-governador de São Paulo.





Renatão

Contudo, quem abriu as portas da nossa cidade para Geninho, de Olímpia, foi o vice-prefeito de Votuporanga, Renato Gaspar Martins. Aliás, Renatão levou o seu convidado especial para uma visita ao gabinete do prefeito João Dado.

De saída: