Anote Aí

publicado em 24/08/2018

Educação

A inauguração do Cemei Jardim Itália, que estava prevista para ser hoje, às 17h, na rua Auro Leal, foi adiada. A obra será entregue pelo prefeito João Dado em uma nova data. O evento está marcado para a próxima quinta-feira (30), às 15h30. A inauguração faz parte do calendário de comemorações dos 81 anos de Votuporanga.





Atendimento

Depois de diversos adiamentos por conta de atrasos no repasse de valores do convênio com o Governo Federal, a unidade, enfim, terá capacidade para atender 220 crianças na faixa etária de zero a cinco anos. A partir da inauguração, neste mês, o Cemei atenderá alunos em idade onde o ensino não é obrigatório, no sistema de creche, e, em 2019, os alunos do ensino regular.





Eleições 2018

O jornal A Cidade lançou em seu Facebook, na tarde de ontem, a enquete “Qual é o seu candidato”. Foram selecionados os cinco primeiros colocados na pesquisa Datafolha divulgada anteontem, em que apura o percentual de intenção de voto para presidente da República.





Resultado parcial

Até o fechamento desta edição, na enquete deste jornal na rede social, o candidato Jair Bolsonaro estava ganhando. Em segundo lugar, Luiz Inácio Lula da Silva. A opção “outros candidatos” estava em terceiro lugar. Em quarto, Ciro Gomes. Em último lugar, Geraldo Alckmin. Os seguidores do jornal A Cidade, no Facebook, não selecionaram a candidata Marina Silva.





Livro

Um médico da Santa Casa de Votuporanga está no Tratado de Urgência e Emergência – da Graduação à Pós-Graduação, obra produzida pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica (SBCM) e a Associação Brasileira de Medicina de Urgência e Emergência (Abramurgem). O coordenador responsável pela rede de urgência e emergência, Dr. Chaudes Ferreira Júnior, publicou dois capítulos na obra que contribui com aperfeiçoamento profissional de médicos: Trauma do Idoso e Trauma de Extremidades e imobilização do traumatizado.





Artigos

Os dois artigos estão no primeiro volume da obra na seção IX, que reúne profissionais renomados. O médico do hospital faz parte deste seleto grupo de importantes médicos docentes de todo o Brasil. Dr. Chaudes escreveu no ano passado os capítulos sobre os seus 15 anos de experiência em urgência e emergência em Votuporanga, após convite e ficou surpreso com sua seleção.





Lançamento

O livro foi lançado em 27 de julho, durante VIII Curso Avançado de Reciclagem em Clínica Médica. O público-leitor é formado por acadêmicos de Medicina, emergencistas, socorristas, intensivistas, clínicos, cirurgiões, residentes em Emergência Médica, Medicina Intensiva, Clínica Médica e Cirurgia.





Unifev

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) vai assinar na manhã de hoje mais um convênio. Desta vez, a parceria será firmada com o Lar do Velhinho, a partir das 9h, na sede da entidade. De acordo com o diretor-presidente da FEV, o médico-veterinário Dr. Celso Luís Alves dos Santos, a parceria amplia a oferta de atividades extensionistas aos alunos da Unifev e ajusta o repasse financeiro mensal que é feito ao Lar.





Dado

O prefeito de Votuporanga, João Dado, participou do evento que marcou a posse do ex-deputado federal Aldo Rebelo como secretário-chefe da Casa Civil. O ato, que ocorre na tarde de anteontem, contou com a presença do governador Márcio França.





Aproveitou

O chefe do Poder Executivo municipal aproveitou a oportunidade para reivindicar ao secretário estadual de Transportes, Mário Mondolfo, o apoio do Governo do Estado para a recuperação da vicinal Ângelo Comar, que interliga os municípios de Votuporanga e Parisi.





Não para