Anote Aí

publicado em 19/08/2018

Prefeitos

O lançamento da candidatura de Floriano Pesaro, ontem, no auditório da Associação Comercial, teve discurso de quatro ex-prefeitos de Votuporanga. Além de Junior Marão e o deputado Carlão Pignatari, também engrossaram apoio Pedro Stefanelli Filho e Atílio Pozzobon Neto.





Região

O ato foi prestigiado também pelos prefeitos Adilson Segura, de Valentim Gentil, e Tucura, de Cardoso. Registraram presença também os vereadores Alberto Casali (Votuporanga), Tiago Abra (Jales) e Delma (Cosmorama).





Lembranças

O dr. Atílio Pozzobon Neto, no seu discurso, lembrou que o deputado Floriano Pesaro, ainda como assessor do então ministro da Educação, Paulo Renato, “já trabalhava por Votuporanga”. Ele auxiliou no trâmite burocrático para a transformação das Faculdades Integradas de Votuporanga em Centro Universitário (Unifev). Uma grande conquista de Atílio como prefeito.





Medicina

Já o reitor da Unifev, Rogério Mataruco, enalteceu o deputado Floriano pelo seu apoio ao reconhecimento do curso de medicina da Unifev. Aliás, Mataruco foi saudado pela nota 4 do MEC atribuída nesta semana ao curso de medicina da Unifev.





Fechando o cerco

Mudando de assunto, conversas de bastidores da política dão conta que o prefeito João Dado está precavido com os rumos que a próxima eleição pode dar para o governo de SP. Se o eleito for Márcio França (PSB), tudo bem, ele fica bem na fita porque o seu partido faz parte do bloco que dá sustentação a sua candidatura. E mais:Dado se aproximou bem do governador. Porém...





Doria

Se o eleito governador de Estado for o tucano João Doria, o prefeito Dado também não tem o que temer. Quando da visita de Doria a Votuporanga, ele fez o discurso de boas vindas e, ainda, tem a seu favor o deputado Carlão que está bastante prestigiado no time do PSDB. Mas...





E o Skaf?

Pois é, também existe essa possibilidade. Paulo Skaf está bem cotado nas pesquisas e num eventual segundo turno ele pode se juntar a Márcio França para derrotar o Doria. De olho nessa possibilidade nada remota, contam que recentemente o prefeitoDado abriu as portas para o deputado Itamar Borges (MDB) para um cafezinho com recheio político.





Explico

O deputado Itamar é a principal liderança do MDB nesta região e o homem de confiança de Paulo Skaf. Se o respeitado empresário da Fiesp chegar ao governo, será o deputado Itamar quem vai dar as cartas aqui na região. O Dado sabe disso.





Sem risco

Essas costuras políticas do prefeito podem causar ciumeiras nas lideranças tucanas locais. Todavia, a hora de selar compromissos e fechar o cerco, considerando todas as possibilidades, é agora. O prefeito joga cauteloso para não correr riscos de ser colocado à escanteio no futuro.





Secretário

Amigos mais próximos do deputado Carlão Pignatari (PSDB) afirmam com absoluta convicção de que ele é um dos mais ativos e fiel companheiro de João Doria na campanha para o governo de São Paulo. Diante disso, apostam todas as fichas: Doria eleito, Carlão será chamado para compor o secretariado de governo.





O coordenador

O comerciante e advogado Paulo Guerche é um dos mais ferrenhos simpatizante da candidatura de João Garcia (PRB) para deputado federal. Sendo assim, o candidato não teve dúvidas em escalá-lo como coordenador geral da campanha. Guerche tem abastecido inclusive as redes sociais com boas notícias sobre a trajetória de João Garcia. E costuma pontuar: “esse é ficha limpa”.





Filho da terra

Paulo Guerche argumenta que João Garcia é a única candidatura a federal de origem local. Ele fala das atividades do empresário e da sua representação autêntica com Votuporanga. Daí defende que a candidatura de Garcia deve ser abraçada pelas lideranças locais.





Novo

Em campanha na região, os candidatos do partido Novo, Vinicius Poit, que busca uma vaga na Câmara Federal, e Marco Feitosa, que tenta uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, estarão em Votuporanga na tarde de hoje.





Encontro

Os membros do Novo, que estão com um forte núcleo em São José do Rio Preto, se reúnem hoje com simpatizantes da sigla partidária em Votuporanga. O partido tem como candidato a presidente João Amoêdo.





