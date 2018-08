Anote Aí

publicado em 30/08/2018

Fundação Educacional

Está circulando na cidade um bem elaborado impresso com excelente trabalho gráfico reportando os anos 2016-2018, ou seja, a gestão do médico veterinário Celso Luiz Alves dos Santos à frente da Fundação Educacional de Votuporanga. Digno de se ver e conferir as conquistas.





Em alta

O impresso, em formato de revista ilustrada, registra os grandes momentos da atual gestão da Fundação Educacional. São obras inauguradas, atos de assinaturas de convênio e cerimônias com a presença de alunos, professores e autoridades do município. Ao folhear a revista, o leitor terá em mãos um autêntico balanço de uma administração altamente produtiva.





Cuin

Não dá para passar batida a expressão do dirigente Waldenir Cuin, presidente da Associação Mariano, exposta na revista da Fundação Educacional, no ato que marcou a assinatura do convênio entre a instituição educacional e a entidade do qual ele dirige. Cuin não esconde na foto a emoção pela conquista.





Apoio

A entidade “Irmão Mariano”, dirigida pelo Cuin, ao firmar contrato de parceria com a Fundação Educacional para a construção de consultórios médicos na entidade, teve o apadrinhamento do Lions Clube “Brisas Suaves”, na gestão do presidente Paulo César Guerche.





Recuperação

Mudando de assunto, já se encontra em Votuporanga, após passar por uma delicada intervenção cirúrgica, em Jundiaí, o destacado médico cardiologista Joaquim Figueira da Costa. Ele está bem e guarda repouso em sua residência. Aliás, muito feliz e otimista pelo sucesso do procedimento médico que recebeu.





Em dia,

Mesmo em repouso, o dr. Joaquim não perde a sintonia com os assuntos da cidade. Ontem, já em contato com a nossa redação, ele disse que acompanhou a transmissão da rádio Cidade FM, sábado passado, na vitória do CAV sobre o Batatais (1 a 0). Aliás, elogiou o elenco da Alvinegra e sugere que deve ser preservado o time para o campeonato do próximo ano.





Política

Outro assunto abordado pelo dr. Joaquim refere-se ao momento político. Ele comentou com muita cautela a corrida eleitoral para presidente da República e queria saber detalhes do evento de sábado, quando do lançamento da candidatura a reeleição do deputado estadual Carlão Pignatari.

Assunto puxa outro

O advogado Jerônimo Figueira da Costa Filho, especialista em administração pública, esteve segunda-feira em São Paulo, participando de um encontro sobre o Supremo Tribunal Federal. Entre outros, participaram do evento o ministro Luiz Roberto Barroso (relator do caso Lula) e mais os ministros Nélson Jobin e César Peluso, e a desembargadora Mônica Sifuentes.





Advogados

Já entre os advogados presentes no encontro estavam os renomados Alberto Toron, Oscar Vilhena Vieira e Eloisa Machado de Almeida. O dr. Jerônimo retornou de SP contando detalhes do alto nível cultural e jurídico que constituíram os debates naquele evento.





Repercutindo

O assunto, ontem, nas rodas políticas foi a entrevista de Jair Bolsonaro (PSL), candidato a presidência da República, no Jornal Nacional, da Globo. De uma forma geral, a maioria das opiniões refletiram favoráveis ao candidato e sobraram críticas aos apresentadores pela forma agressiva da entrevista.





A vez de Alckmin