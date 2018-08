Anote Aí

publicado em 31/08/2018

Visita

Vendendo otimismo em torno da candidatura de Luiz Carlos Motta (PR) a deputado federal, passou pelo jornal A Cidade, na manhã de ontem, a assessora Nayara Canato e o vereador (líder do prefeito na Câmara) Daniel David (PV). O assunto em pauta foram as eleições de outubro, obviamente.





Motta

Luiz Carlos Motta não é um nome estranho em Votuporanga. Ele, como presidente da Federação dos Comerciários, tornou-se conhecido pela aproximação com o Sindicato da Lia. Algumas das suas ações, como o projeto que beneficiou os comerciários com casas próprias, ajudou muito estabelecer o seu contato com a cidade.





Eleição

Já na eleição passada, Motta lançou-se candidato a deputado federal pelo PTB. Não se elegeu, mas bateu na trave. Chegou a estrondosa votação de 95 mil sufrágios, mas ficou na suplência. Agora voltou com tudo e num novo partido, o PR – Partido da República.





Empate

Este é o placar (5 a 5) entre os vereadores que apóiam Motta em Rio Preto e Votuporanga. Os cinco daqui são: Daniel Davi (PV), Antonio Carlos Francisco (SD), dr. Ali Hansa (PV), o presidente Osmair Ferrari (PP) e Meidão (PSD). Na Câmara de Rio Preto, o candidato também tem cinco vereadores que o apóiam.





Lançamento

Ontem, na redação do jornal A Cidade, o vereador Daniel David e a assessora Nayara informaram que no mês de setembro haverá o lançamento oficial da candidatura de Luiz Carlos Motta em Votuporanga.

Falando nisso,

Na Câmara de Votuporanga, apenas o vereador Rodrigo Beleza (SD) ainda não definiu para quem vai pedir votos para deputado federal. Dizem que nem vai se definir. Ganha uma bala quem acertar em quem ele vai votar. Está no “muro”





Aliás,

Não é só o Rodrigo Beleza que mantém segredo do seu voto. Dizem que os candidatos que vão ganhar os votos para deputado do prefeito João Dado, nem a Mônica (primeira-dama) está sabendo. É segredo de Estado.





Voando alto

Já o ex-prefeito Junior Marão discursou como principal apoiador da candidatura a reeleição do deputado federal Floriano Pesaro. Dias depois, discursou com o mesmo entusiasmo em apoio ao estadual Carlão Pignatari. Feito isso, afivelou as malas e viajou para a Europa. Afinal de contas, ninguém é de ferro.





Entrevista

A entrevista com o chefe do Cartório Eleitoral, Robson Oliveira, ontem, na Cidade FM, bombou. Todos os pontos possíveis de esclarecimentos estiveram na pauta e foram respondidos de uma forma bem didática.





Dificuldades

O chefe do Cartório não esconde que o fato do eleitor comum ter que votar em seis candidaturas torna o pleito complicado. O eleitorado vai eleger presidente, governador, dois senadores, deputado federal e estadual.





Colinha

Diante das dificuldades em apontar os seus seis candidatos, o chefe do cartório sugeriu que o eleitor leve a sua “colinha”. Isso não é proibido. O eleitor poderá levar para a urna até mesmo o “santinho” do seu candidato. Só é proibido o celular.





Tudo certo

Ninguém tem dúvidas: o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, vice na chapa de Lula, deverá assumir o lugar do ex-presidente quando o registro da candidatura de Lula for oficialmente negado pela Justiça Eleitoral.

Saideira: