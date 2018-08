Anote Aí

publicado em 21/08/2018

Bloco na rua

Começou a campanha. Cabos eleitorais empunhando bandeiras da candidatura de João Garcia (PRB) à deputado federal ocuparam os principais pontos do Parque da Cultura no domingo passado. O local estava bem frequentado por conta da 1ª Feira e Congresso de Turismo Maravilhas do Rio Grande.





Pé na Estrada

A campanha política teve largada no sábado com o lançamento do comitê eleitoral de João Garcia. Já num outro ponto da cidade, no auditório da Associação Comercial, o PSDB reuniu lideranças locais para apoiar a candidatura a reeleição do deputado federal Floriano Pesaro. Estas movimentações foram a tônica dos comentários no fim de semana.





Congresso Turístico

O evento do fim de semana no Centro de Cultura surpreendeu até os próprios organizadores. O público que compareceu no domingo à tarde superou todas as expectativas. Houve apresentações que empolgaram o público, como o grupo de capoeira de Cardoso.





Feira

Os estandes dos 10 municípios expostos em sala especial no Centro da Cultura foi bastante visitado. Além de produtos originários do municípios e gente treinada para prestar informação, havia também um telão reproduzindo as atrações turísticas de cada uma das cidades. Tudo muito bem elaborado.





Palestra

Ormélio Caporalini, um dos entusiasta pela instalação de uma linha aérea em Votu-poranga, gostou do que ouviu na palestra de Jarbas Favoreto, presidente da Amistur e uma das maiores autoridades do turismo no interior, durante o Congresso. O palestrante foi categórico ao afirmar que para alavancar o turismo nesta região, Votuporanga carece de uma linha aérea como São Paulo.





Bom trabalho

A Feira de Turismo tem todos os méritos da secretária Silvia Stipp e a sua equipe. Foi um trabalho de fôlego. Nota 10 também para uma bem produzida revista “Conheça 11 Destinos Inacreditáveis no Interior Paulista”, que circulou durante o evento, com a supervisão da jornalista Cibele Moretti, entre outros.





Marinês

Justiça seja feita. A servidora pública Marinês Manhami de Lima, da Cultura, faz jus ao seu salário. Ela se empenhou muito para o sucesso do Congresso de Turismo. No final do expediente, domingo à noite, estava já preparando o espaço para receber a 14ª edição da Sipat. Acaba um evento e ela já está pronta para começar o outro.





Itamar

Mudando de assunto, o deputado Itamar Borges (MDB) está convidando para o lançamento da sua candidatura a reeleição, amanhã, em Rio Preto. O Itamar foi o único parlamentar presente no ato de abertura do Congresso de Turismo, realizado na sexta-feira.





Vapt vupt

Aliás, o deputado Itamar é reconhecido pelos amigos pela agilidade com que cumpre a sua agenda. Ele se faz presente em até três ou quatro eventos por noite. Dizem que ele dá o boa noite no microfone e já se apresenta para o abraço de despedida. Mas faz questão de estar em todas.





O ausente

Nos eventos de fim de semana, o grande ausente foi o prefeito João Dado (SD). A justificativa é de que ele se encontra em viagem. No Congresso de Turismo foi representado pela secretária de Cultura e Turismo Silvia Stipp.





Bortolotti

Já no lançamento da candidatura de Floriano Pesaro foi o superintendente da SAEV, Valdecy Bortolotti,quem se apresentou como representante do prefeito João Dado.





Apoio

Pessoal da Associação Italiana, liderada pelo seu presidente Aldevir Brunini, prestigiou ontem o ato de assinatura do convênio entre a Fundação Educacional e a Casa da Criança. Segundo o presidente da FEV, Celso Alves dos Santos, novas entidades ainda serão contempladas com o convênio.





