Anote Aí

publicado em 06/06/2018

A sede do DER

Causou uma certa indignação a notícia publicada ontem neste jornal, dando conta de que a Prefeitura pretende utilizar o espaço da sede do DER para acomodar a Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança. Na verdade, o local vinha sendo reivindicado para a construção do novo Paço Municipal. Contudo, a transferência da área do Estado para o município está emperrada na burocracia.





Mudança

Desde o tempo do Carlão na Prefeitura que se fala da sede da municipalidade ocupar a área do DER. Os planos mudaram com o projeto do Centro Administrativo num edifício próprio ao lado do shopping. Mas a construção da nova Prefeitura está incerta. O espaço do DER pode ser uma nova alternativa. É um espaço privilegiado.





Forçando a barra

Uma pesquisa de intenção de votos, contratada pelo PSB, coloca Mário França, atual governador e pré-candidato a permanecer no cargo, muito bem-posicionado na disputa. A sua colocação é bem diferente dos resultados apresentados até aqui pela Datafolha e Ibope.





Expectativa

Tendo em vista que Márcio França (PSB) tem a caneta na mão (expressão usada para quem está no poder), há expectativa de que o seu nome tende a crescer nas pesquisas. Um dos argumentos do pessoal que tenta alavancar a sua pré-candidatura é de que o seu nome ainda é pouco conhecido.





Vai dar cadeia

Já tramita no Senado o projeto que criminaliza aumentar os preços de mercadorias em escassez durante a crise, como aconteceu recentemente por ocasião da greve dos caminhoneiros. Como é sabido, teve posto que vendeu gasolina a R$ 10 o litro. O projeto prevê pena de dois a cinco anos de prisão, mais multa.





No banco dos réus

A juíza Cynthia Tomé, da 6ª Vara da Fazenda Pública de SP, impôs multa de R$ 200 mil e abriu nova ação de improbidade contra o ex-prefeito da capital João Dória (PSDB). Ele é acusado de suposta promoção pessoal com o uso da expressão “Acelera SP”.





De novo

Esta é a segunda ação civil pública aberta contra Dória, que deixou o cargo de prefeito em abril com objetivo de ser candidato do PSDB ao governo do Estado. Para a magistrada, Doria descumpriu liminar que determinava penalidade de R$ 50 mil caso voltasse a usar aquele slogan. A decisão é do dia 23 de maio.





Novo prefeito

Turmalina, município da região de Fernandópolis, tem novo prefeito. Alexandre Ribeiro Pereira (MDB), foi leito no domingo passado (dia 3), com 838 votos. A ex-prefeita Fernanda de Meneses e seu vice foram cassados acusados de compra votos por R$ 3 mil. Além de Turmalina, outros dois municípios como Bariri e Pirapora do Bom Jesus tiveram eleição no domingo.





Foguete, não!

A Câmara de Rio Preto vai apreciar projeto de lei que proíbe soltar fogos de artifício e artefatos pirotécnicos acima de 65 decibéis. A proposta prevê multa de aproximadamente R$ 1 mil para quem desobedecer a lei. O projeto é de autoria da vereadora Cláudia De Giuli (PMB) que é protetora de animais naquela Casa de Leis.





Movimentação

A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Votuporanga terá alterações em sua composição, já que o vereador Chandelly Protetor (PTC) pediu para sair. O substituto do parlamentar deve ser conhecido nos próximos dias. Chandelly alegou que estava sobrecarregado. Ele era membro de três comissões.





Tranquila