Anote Aí

publicado em 07/06/2018

Unifev

A manhã de ontem foi de inauguração no Campus Centro da Unifev. Desta vez, a diretoria da FEV, através do seu presidente, o médico-veterinário Celso Luiz Alves dos Santos, apresentou as reformas e toda reestruturação do Bloco 6, que possui três andares, abriga três salas de informática e laboratórios destinados aos cursos de Letras e Química. O local também irá abrigar a Farmácia Universitária Unifev. O investimento total foi de R$ 500 mil.





Caprichou

O espaço impressionou os convidados que compareceram à cerimônia e viram de perto as instalações. Tudo novo, tudo pensado e organizado, realmente uma estrutura de fazer inveja as grandes instituições de ensino.





Prestigio

Também como de costume, a inauguração da Unifev esteve bem prestigiada pelas lideranças do município. Vereadores, presidentes de instituições de classe e clubes de serviço, diretores, corpo docente e funcionários da Unifev acompanharam os discursos e depois foram recebidos com um café da manhã.





Discursos

O primeiro a falar foi o tesoureiro da FEV, Paulo Albertoni. Ele agradeceu os presentes, ressaltou a importância da obra e ainda destacou a transparência com que a diretoria atual vem conduzindo a instituição. Por fim, Paulo afirmou que a diretoria tem muito a agradecer nesta reta final de gestão aos seus colaboradores.





Presidente

O presidente da FEV, Celso Luiz Alves dos Santos, aproveitou e fez um rápido balanço do que ainda está por vir nas instalações da Unifev. E não é pouca coisa. Reforma da área poliesportiva do Campus Centro (R$ 400 mil), segunda parte do complexo poliesportivo na Cidade Universitária (R$ 4 milhões), campo e estruturas (R$ 415 mil), moderna pista de atletismo (R$ 2 milhões), almoxarifado de 1.000 m ² (R$ 1 milhão) e por fim o hospital veterinário com obras já em andamento (R$ 3,7 milhões).





Bola cheia

Representando o prefeito João Dado no ato, o atual secretário municipal da Fazenda, Diogo Vicentini, em seu discurso, rasgou elogios à atual diretoria da FEV. “A atual diretoria que encerra sua gestão neste ano é uma das diretorias de maior realização. Todas fizeram, mas temos que cumprimentar essa diretoria e este corpo de funcionários e professores por entregar uma universidade muito melhor e maior do que sempre foi”.





E mais

Diogo também voltou a citar a história dos três pilares de Votuporanga (Prefeitura, Santa Casa e Unifev), que outrora foi mencionada em momentos mais quentes, politicamente falando. Agora foi tudo em paz: “a FEV se consolida como órgão mais importante de Votuporanga. Se fala muito do tripé, mas o pilar mais forte é a Unifev”.





Saudosista

Antes de encerrar o seu discurso, Diogo Vicentini voltou no tempo e relembrou que foi dele a sugestão de mudar na época o nome de Ceuv para Unifev. Ele afirmou que a troca ocorreu em 2003 e guarda com muito carinho esta passagem.





Em alta

A jornalista votuporanguense Josi Dal Bem está ganhando programa próprio na Record. Ela estreou ontem, às 14h, o quadro “A hora da Venenosa” dentro do programa “Balanço Geral”, da Record, em Rio Preto. Trata-se de uma atração inspirada em quadro de fofocas homônimo produzido em SP. Ela apresenta ao lado dos colegas Sandro Pires e Robson Ricci.





Tudo certo

Neste começo de semana, na Assembleia Legislativa, os comentários eram de que está tudo certo. O DEM, de Rodrigo Garcia, fechou questão e vai apoiar João Doria, pré-candidato a governador de SP pelo PSDB.





Falando nele

O deputado federal Rodrigo Garcia (DEM) desceu o pau nas manobras em curso para desfazer a decisão do Congresso que acabou com a contribuição sindical obrigatória.





Não é justo

Rodrigo postou no Face que “não é aceitável, agora, mais de um ano após a decisão democrática da Câmara, haver um retrocesso que vai exigir que os trabalhadores, mesmo que não se sintam representados pelos sindicatos, sejam obrigados a contribuir com as centrais sindicais”, comentou.





De saída: