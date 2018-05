Anote Aí

publicado em 31/05/2018

Paralisação

Ficou para amanhã, às 13h, na Concha Acústica, a manifestação das classes sindicais de Votuporanga. A proposta é de uma grande concentração de profissionais de diferentes áreas trabalhistas.





Barulho

Votuporanga, por tradição, é uma cidade pacata e conservadora. A maioria dos protestos realizados frustraram os seus organizadores. O desafio do manifesto desta sexta-feira é provar o contrário e mostrar o descontentamento geral desta cidade com tudo o que está acontecendo neste país. O dia, semi-feriado, apresenta-se bastante oportuno.





Na boa

Por outro lado, como era de se esperar a greve dos caminhoneiros fraquejou. O feriado de hoje contribuiu para o fim da greve. Os próprios grevistas cansaram. Eles esperavam apoio da população que não veio. Ao contrário: a fila de carros nos postos de combustíveis contribuiu para o fim da greve. Todavia, ficou a lição para o governo.





Diálogo

Nas redes sociais deu para sentir que houve um bom diálogo da Polícia Militar, representada pelo major Fávaro, com caminhoneiros estacionados no Posto Parceirão. Assim, os grevistas foram convencidos a desocupar o pátio e seguir viagem. A maioria deles até com a mesma camisa do início da greve. Ou seja, cansado.





Concentração

Ontem, ainda, corriam comentários de que poderia haver uma concentração de caminhoneiros em Brasília, neste fim de semana. Todavia, deu para sentir que o movimento perdeu a força. Porém outras categorias se mobilizam e aproveitam o clima de greve dos últimos dias. A situação ainda é preocupante.





De bicicletinha

Conhecido por falar dos preços dos combustíveis, o vereador Marcelo Coienca (MDB) parece que aderiu mesmo, na prática, ao movimento dos caminhoneiros. Na tarde de ontem, enquanto filas e mais filas eram formadas para comprar combustível, o parlamentar passava ao lado, pedalando sua bicicleta.





Fora da pauta

Mudando de assunto, foi retirado de pauta na última sessão da Câmara o projeto do Executivo que propõe reajustes salariais aos contadores da Prefeitura. Havia expectativa de que a matéria tinha todos os ingredientes para gerar muita discussão. Convenhamos: não é hora disso.





Sem prazo

Comentando o projeto dos contadores, o presidente do Legislativo, Osmair Ferrari, supõe que a matéria não vai constar da Ordem do Dia também para a próxima sessão, que será realizada na segunda-feira.





Silêncio

Nos bastidores da Câmara, é dado como certo que o vereador recentemente cassado Hery Kattwinkel jogou a toalha. O que dizem é que sem o sucesso esperado nas suas investidas no Fórum, ele teria desistido de levar avante a retomada da sua cadeira, por vias judiciais. É o que dizem.

Politica

Não está de tudo descartado que o ex-prefeito da capital João Dória possa assumir o lugar de Geraldo Alckmin (PSDB) como candidato à presidência da República. A opinião é do deputado federal Fausto Pinato (PP), que anunciou nesta semana a adesão do PRB, de Celso Russomano, ao pré-candidato do governo de SP, Dória.





Outros

Havia expectativa que a campanha de Dória receberia ontem a adesão do PP (Partido Popular), de Fausto Pinato, e o DEM, de Rodrigo Garcia. Porém, dirigentes das duas siglas partidárias asseguram que os seus dirigentes continuam conversando.





Cartão Vermelho

Depois de aparecer em evento patrocinado por João Dória, em Araraquara, a diretora regional de Assistência Social do governo, Edna Martins, que havia disputado a prefeitura da cidade contra o seu ex-marido Edinho Silva (PT), em 2016, perdeu o emprego. Ela foi exonerada do cargo pelo governador Márcio França (PSB). É tolerância zero.





Empate técnico

Em pesquisa de intenção de votos dos eleitores paulistas, feita pelo Ibope e divulgada nesta semana pela TV Bandeirantes, Jair Bolsonaro (PSL) lidera, dentro do Estado de SP, com 19 pontos, a corrida presidencial. Geraldo Alckmin (PSDB), ex-governador, aparece com 15 pontos. Neste cenário não consta como eventual candidato o ex-presidente Lula (PT).





De saída:

O mesmo instituto aponta João Dória na frente, com 22% de intenção de votos, para o governo de SP. Em segundo aparece o presidente da Federação das Indústrias do Estado de SP (Fiesp), Paulo Skaf, do MDB, com 15%. O terceiro é Luiz Marinho (PT), ex-prefeito de São Bernardo, com 4%, e o atual governador Márcio França (PSB) com 3%.