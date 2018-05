Anote Aí

publicado em 15/05/2018

Expectativa

A segunda-feira foi marcada pela expectativa da sessão da Câmara de ontem à noite. Como se previa, muita gente retirou “senha” para garantir o seu lugar no auditório. Esperava-se uma sessão “quente”. Porém, no momento que fechamos esta coluna, os trabalhos estavam apenas começando.





Retrospectiva

Pouca gente se lembra do último episódio de cassação de vereador na Câmara. Foi nos anos 80, na administração do saudoso prefeito Mário Pozzobon. Naquela época, quem perdeu o mandato foi o vereador José Roberto Arroyo, por motivos mais ou menos parecidos ao que está sendo protagonizado agora por Hery Kattwinkel.





Reviravolta

Na volta que o mundo dá, fica claro que o vereador Hery, num ano de legislatura, perdeu espaço junto aos seus colegas. No começo do ano passado, num ofício dirigido à Rádio Cidade, solicitando cópia de gravação com objetivo de processar o programa jornalístico por discordar da notícia veiculada, ele cravou a assinatura de 11 vereadores, reforçando o seu pedido.





Barulho

Não espere o resultado da sessão da Câmara como assunto encerrado. Vem mais barulho pela frente como consequência do processo de cassação que tramitou na reunião da noite de ontem. Os próximos capítulos dessa novela também reservam fortes emoções.





Repercussão

A nossa edição do A Cidade, de domingo passado, repercutiu a partir da consulta feita aos vereadores sobre a tendência de votos. Alguns edis que, notoriamente, eram favoráveis a cassação preferiram esconder o voto, assinalando que “ainda não decidiu”. Outros nem o telefone atendeu. Eu, heim!





Voto certo

Quem não deixou dúvidas do seu voto foi o suplente Antonio Alberto Casali. Favorecido, em caso de cassação, Casali que pode ganhar a cadeira como titular, nunca escondeu que a sua posição é “a favor da cassação” e nem poderia ser diferente.





Cidade Limpa

Mudando de assunto, nesta semana, Votuporanga está sendo alvo de mutirão de limpeza. Ao contrário de outras praças, a cidade dá exemplo de organização na reciclagem do lixo, com os postos de acolhimento no EcoTudo. É muito comum gestores de outras cidades passarem por aqui para conhecer o funcionamento e destinação do lixo. Nem precisa do “Cidade Limpa”.





Remédios

Terezinha Pachá, diretora recém nomeada pelo governo do Estado de SP, para a direção Regional de Saúde, de Rio Preto (DRS-15), informa que atualmente responde a 8.000 processos judiciais. A maioria por falta de medicamentos de alto custo ao governo do Estado.





Recursos

Já procurando tomar pé da situação, Terezinha, que é filiada ao partido do governador Márcio França (PSB), disse que “batalha para conseguir mais recursos e poder suprir a falta daqueles medicamentos. Nos últimos tempos, a queixa maior era a falta de remédios de uso contínuo para diabéticos”.





Veja essa,

O presidente da Câmara, de Rio Preto, Jean Charles (MDB) pede ao prefeito Edinho Araújo (MDB) o envio do projeto de lei que proíbe portões nas casas com abertura pelo lado de fora. Já vi este filme. E cheio de polêmicas.





Em pauta

Segundo consta, o assunto está sob análise do Poder Executivo em Rio Preto. O presidente da Câmara afirma que não apresentou a proposta naquela Casa de Leis por entender que a iniciativa é exclusiva do Prefeito. Pode esperar que vem chumbo grosso. Ou lá será diferente?





Saideira: