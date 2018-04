Anote Aí

publicado em 24/04/2018

Bom dia, prefeito

E o Renatão já está sentindoo gosto pela cadeira do prefeito.Ontem, pela manhã, o prefeitoDado passou a bola para o seuvice. Dado tira uma semana deférias e dá a oportunidade aoseu vice de assumir o comandoda Prefeitura. Renato está felizcomo nunca.





Afago

Na verdade, para ficar umasemana ausente do gabinete esem viajar para o exterior, Dadonem precisava se licenciar daPrefeitura. Mas, certamente,preferiu prestigiar o seu vice atépela lealdade que Renato vemdemonstrando na atual admi-nistração. Ele merece.





A fidelidade

Já registramos nesta colu-na que em outras administra-ções houveram prefeitos queevitaram os seus vices. O casomais lembrado é o dr. AtílioPozzobon que no seu governonão teve a fidelidade do seuvice, dr. Benedito. Ambos se evi-taram e o dr. Benedito não teveo gosto de sentar na cadeira. Enem de entrar no gabinete.





Sonhando alto

Renato Martins pensa gran-de e nunca negou que tem pre-tensões políticas futuras. Se pin-tar o apoio desejado, ele já sina-lizou que topa a sucessão deDado. Contudo, isso ainda estálonge de acontecer, até porqueo Dado pode aspirar a sua pró-pria reeleição. Mas o Renatãoestá de plantão. Se passar arre-ado, ele monta.





Região sertaneja

Mudando de assunto, os amantes da música sertanejanão têm do que reclamar. Nestefim de semana, Bruno e Marronecantaram em Jales; SérgioReios e Renato Teixeira, emFernandópolis; e Zezé deCamargo e Luciano, emVotuporanga. Tem som de violana região inteira.





É na ponta da bota

Alguns políticos de expressão fizeram coro nas músicas de Zezé de Camargo. Circularam por láde mesa em mesa, o ex-prefeitoJunior Marão, o deputado federal Floriano Pesaro (PSDB), o esta-dual Carlão Pignatari (PSDB) edezenas de correligionários. Emcada mesa era um flash.





É o amooor...

Marcinho Costa está de bolacheia. O show de sexta-feira, noCentro de Eventos da Ilha doPescador, foi um dos melhoresjá apresentados na cidade. Orecinto ficou lotado e o públicocantou de pé com Zezé deCamargo e Luciano. É só elogi-os. Nota 10 também para a par-ceira Ju Balbi e equipe.





Salve, salve

O empresário artísticoMarcinho Costa está retoman-do todo o seu potencial na reali-zação de eventos. Ele está coma agenda lotada com grandesshows por esse Brasil afora. Nacidade, montou um big escritó-rio artístico e já está projetandonovos eventos para o Centro deEventos Valério Giamatei. Ga-nharam aqueles que sempre apostaram nele.





Pesquisas

E para arrematar: saiupesquisa Data/Poder 300,divulgada no sábado (21), emque Alckmin aparece em séti-mo lugar empacado com 6%de intenção de votos. SemLula, Jair Bolsonaro chega a22%. A novidade é JoaquimBarbosa (PSB), em segundo,com 16%. Na sequência apa-recem Marina, Ciro, FernandoHaddad, Álvaro Dias eAlckmin. Todos emboladosentre 8 a 6%. Brancos e nulossomam 17%.