publicado em 21/04/2018

Floriano

De posse da liberação de uma verba de R$ 840 mil destinado a programas sociais, contemplando entidades e Prefeitura, que serão anunciados em ato hoje, às 9h, no Centro Cultural, o deputado Federal Floriano Pesaro, ex-secretário estadual de Desenvolvimento Social, está em Votuporanga.





Entrevista

Ontem, Floriano, conduzido pelo ex-secretário municipal Flávio Liévana, passou pela RÁDIO CIDADE FM 94,7, onde concedeu entrevista ao Jornal da Cidade. Na oportunidade, detalhou os recursos anunciados para as entidades assistenciais locais. Mas também falou de política.





Só seis

Na visão de Floriano, a corrida presidencial deve chegar apenas com seis candidatos pra valer, ou seja, com potencial de vencer a eleição. Claro que ele aposta, entre outros, em Geraldo Alckmin do seu partido, mas reconhece que o caminho não será nada fácil.





Honrado

O nome de Floriano Pesaro apareceu em segundo lugar em recente prévia do seu partido (PSDB) que apontou o candidato a governador de SP. Apesar da enorme diferença com João Dória (o vencedor na prévia), Floriano não esconde a sua satisfação com o segundo lugar entre os quatro candidatos tucanos indicados.





Candidatíssimo

Desligado da pasta do Desenvolvimento Social, cargo que o popularizou por todo o interior de SP, Floriano é pré-candidato a deputado federal. E aposta num bom desempenho nas urnas em Votuporanga. Para isso, confia no apoio do ex-prefeito Junior Marão, entre outros amigos.





SAEV

Como era de se esperar o ato de assinatura do convênio entre Saev e Caixa Federal para concluir as obras complementares do poço profundo da zona Oeste foi bastante concorrido. Além das autoridades comprometidas com a obra, compareceram um número expressivo de vereadores, secretários municipais e lideranças de clubes de serviço e entidades de classe.





Batendo recordes

Dos 15 vereadores, oito marcaram presença no ato na Saev. O fato levou o prefeito João Dado a encher a bola do Legislativo votuporanguense. No seu discurso, Dado apontou que 300 projetos foram apreciados e votados no primeiro ano do seu governo. Para ele, o número é o maior de todos e merece menção no Guinness – o livro de recordes.





Em alta

Dado pode até estar exagerando no balanço produtivo da Câmara, mas uma coisa é certa: o prestígio do prefeito está em alta junto aos vereadores. Compareceram na Saev o presidente Osmair, dr. Antonio Carlos Francisco, Giba, dr. Ali Wansa, Daniel Davi e Vilmar da Farmácia, e entre os ausentes há outros nomes que jogam no time do prefeito.





De bem

O suplente Alberto Casali, que poderá ganhar o posto de titular numa eventual cassação de Hery Kattwinkel, estava transitando muito à vontade, ontem, entre os vereadores que compareceram ao ato na Saev. Eram só sorrisos e abraços.





Marão

O ex-prefeito Junior Marão foi para a mesa das autoridades e com direito a fazer discurso na cerimônia da Saev. Na sua fala, lembrou a construção dos dois poços profundos nas regiões Leste e Oeste. Sentiu-se em casa com o pessoal da autarquia.





Na dele

Juninho Marão não dá sinais de que vai disputar qualquer cargo eletivo neste ano. Ontem, mostrava-se mais preocupado em montar uma estrutura para a candidatura do amigo Floriano Pesaro. Aliás, entre os mais chegados, já se fala na possibilidade dele aparecer na sucessão do Dado.





